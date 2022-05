Per la Conca, Jorba Reflexiona i Unió de Pagesos presentaran al·legacions al PDUAECO

Per la Conca, Jorba Reflexiona i Unió de Pagesos ja han començat l’estudi detallat de les aproximadament 1.000 pàgines de documentació que conformen el pla urbanístic supramunicipal per la Conca d’Òdena (PDUAE) que la Generalitat va posar a exposició pública el passat 6 de maig. Amb l’ajuda de l’Advocat Eduard de Ribot, especialitzat en temes urbanístics, han decidit presentar-hi al·legacions. En aquestes no demanaran la retirada de la planificació, ja que veuen positiu que la Generalitat vulgui modificar i racionalitzar l’actual Pla director aprovat el 2008, “que s’ha demostrat que es basava en previsions de creixement urbanístic totalment equivocades”, comenten.

En l’actual proposta, les plataformes i el sindicat han detectat que, “amb l’ambició d’encabir noves grans superfícies de magatzems logístics a la Conca, el pla descuida les necessitats territorials per afrontar les crisis mediambiental-climàtica, energètica i alimentària que ja tenim al damunt”. Per això, entre altres qüestions, demanaran que l’anella verda no sigui només un camí per passejar sinó que, a l’estil de ciutats europees ben estructurades, inclogui una reserva de terres agrícoles per tal de garantir certa sostenibilitat alimentària i mediambiental.

Des de Per la Conca, Jorba Reflexiona i Unió de Pagesos demanen “que no s’exhaureixi el sòl agrícola de la zona de l’aeròdrom en polígons logístics, per més que persones amb vinculacions a l’equip de govern igualadí hi poguessin tenir interessos immobiliaris”. Per altra banda, veuen indispensable que es respecti la voluntat dels ciutadans de Jorba que van votar en referèndum no urbanitzar les planes de can Blasi al terme municipal de Jorba.

La versió definitiva de les al·legacions que preparen es presentarà públicament quant estigui enllestida i anirà acompanyada d’unes al·legacions tipus perquè qualsevol ciutadà que vulgui una planificació territorial d’acord amb els principis que defensen pugui presentar-les. Alhora, accepten donacions per tal de poder cobrir els costos econòmics associats a la feina professional necessària per elabora les al·legacions.