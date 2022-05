La víctima de la violació a Igualada afirma no recordar res de l’agressió ni dels deu dies posteriors

La víctima de la violació d’Igualada la nit de la Castanyada de 2021 ha declarat per primer cop davant del jutge aquest dimarts. Ho ha fet de forma telemàtica i acompanyada de psicòlegs, que li han fet les preguntes dels lletrats i fiscal. La menor ha explicat no recordar res de l’agressió ni dels deu dies posteriors. El seu advocat, Jorge Albertini, ha detallat des dels jutjats d’Igualada que s’ha acceptat la seva declaració com a prova preconstituïda, de manera que la víctima no haurà de declarar en el judici i s’evitarà la “doble victimització”. “Son moments difícils i complicats”, ha dit i ha remarcat que la menor ha patit danys irreparables i que encara té seqüeles físiques i psicològiques. L’acusat ha estat present a la declaració.

