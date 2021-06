Patrícia Illa acusa Esquerra de “treballar pel partit i no per la ciutat”

La regidora d’Ensenyament d’Igualada, Patrícia Illa, ha resposta aquest matí a les crítiques d’Esquerra per no haver gastat 23.000 euros de les beques menjador que el govern igualadí havia pressupostat. En aquest sentit, Illa ha defensat que sempre es pressuposten quantitat més elevades de les que es preveuen que seran necessàries per tal que ningú es quedi sense una beca si la necessita.

La regidora, a més, ha aprofitat per atacar amb duresa als republicans, a que ha acusat de “treballar pel partit i no per la ciutat”. Illa ha criticat que la conselleria d’Ensenyament, responsabilitat d’Esquerra, ha denegat “més de 80 beques de les que gestiona el Consell Comarcal amb els diners de la Generalitat”. Illa també ha recordat que les propostes de millora proposades per Poble Actiu i Igualada Som-hi s’havien inclòs en els requisits per demanar les beques de l’Ajuntament, i retreu que la proposta dels republicans es va presentar a última hora i per això no va ser inclosa.

Finalment, la regidora ha comentat que els 23.000 euros que no s’han gastat d’aquestes beques menjadors s’han destinat a subvencions per a les AMPAs de la ciutat i també per un centre d’alta complexitat. Amb aquestes mesures Illa defensa que “som al costat de les famílies”.