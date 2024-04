Diversos alumnes de LaGaspar participen a la Jornada Art Experience

Dilluns dia 15 d’abril, alguns alumnes de l’escola municipal d’Art i Disseny La Gaspar van participar en la Jornada Art Experience 2024 al CosmoCaixa de Barcelona, organitzada sota la col·laboració de tres institucions: CosmoCaixa, CREC Coworking i l’Ajuntament de Canet de Mar.

Hi van assistir la Júlia Babot i en Pau Bosque, com a representants de l’alumnat de Gràfica Audiovisual; i la Nina Dato, en Biel Méndez i la Jana Sanllehí com a representants del cicle de Gràfica Publicitària, acompanyats pels docents Salva Regàs i Víctor Lavega.

En aquesta jornada, els alumnes s’enfronten, des d’equips formats per perfils diversos (alumnat de diferents especialitats), a un repte sobre un tema prèviament definit per part de cadascuna de les institucions col·laboradores i generar propostes de disseny d’un producte durant una jornada de treball. Enguany, el repte partia de donar un nou ús a les basses que trobem al recinte del Cosmocaixa i que actualment són buides a causa de la sequera i el canvi climàtic.

Posteriorment, l’alumnat presenta les possibles solucions al repte o Brífing inicial. El resultat és un prototip o l’esbós d’una idea i, per tant, no és un producte acabat. No es demana la formalització del producte, solament la presentació dels esbossos amb l’argumentació de les possibles solucions. En acabar l’experiència els alumnes realitzen una presentació de cinc minuts explicant el seu projecte i el pla de treball que s’hauria d’aplicar.

Les jornades Art Experience apleguen gairebé una seixantena d’alumnes de les diverses Escoles d’Arts Plàstiques i Disseny de Catalunya. Tot l’alumnat i el professorat va treballar en grups diversos al llarg de l’horari intensiu de tota la jornada, arribant a resultats interessants i creant sinergies amb membres d’altres escoles. L’Escola Municipal d’Art i Disseny La Gaspar ofereix ensenyaments oficials professionalitzadors en l’àmbit del disseny, concretament en les especialitats de disseny gràfic, disseny audiovisual i disseny en pell. És l’única escola de Catalunya que imparteix cicles formatius reglats, amb titulació oficial del Departament d’Ensenyament, de disseny i artesania marroquinera, concretament el cicle formatiu d’Artesania de Complements de Cuir,

cicle formatiu vinculat a la moda i la pell, únic a Catalunya amb titulació oficial.