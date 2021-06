ERC Igualada acusa el govern municipal de no gastar 23.157€ previstos per beques menjador

Esquerra Republicana de Catalunya d’Igualada ha denunciat que el govern municipal de Marc Castells no ha gastat tots els diners per les beques menjador, uns ajuts que es donen a les famílies vulnerables de la ciutat que no tenen prou recursos per garantir un àpat als seus fills i filles, ja que n’han “sobrat” un total de 23.157€.

Des d’ERC consideren “irresponsable” que “en un context de crisi social i econòmica gravíssim el govern no esgoti la partida pressupostària per garantir un àpat als nens i nenes d’Igualada”. La formació assegura que “això passa perquè el govern municipal ha creat unes beques menjador per poder dir que les fan però que estan fetes perquè pràcticament ningú les rebi”. Des d’ERC expliquen que “les beques menjador del govern municipal donen un ajut de 3€ per família però el govern de Castells les fa incompatibles amb les del Consell Comarcal, que són de 4.25€ o 6.33€, i amb això el que provoquen és que la immensa majoria de la gent demani les del Consell Comarcal en lloc de les de l’ajuntament”. De fet, els republicans apunten que “tant és així que des de la regidoria d’Ensenyament de l’ajuntament d’Igualada es va enviar un correu electrònic fa pocs dies als centres escolars dient a les famílies demanessin la beca menjador del Consell Comarcal en lloc de la l’ajuntament d’Igualada”. Per Esquerra això és una demostració més de “la nul·la voluntat d’ajudar a les famílies i infants d’Igualada que ho estan passant malament, ja que “enlloc de fer les beques incompatibles amb les del Consell Comarcal, s’haurien de fer compatibles per part de l’ajuntament i complementar-les”.

Pels republicans és “irresponsable i indigne” que hagin sobrat un total de 23.157€ per les ajudes de beques menjador ja que “el que hauria de fer l’ajuntament és fer servir aquests diners per augmentar l’ajuda, per incrementar el suport econòmic per les famílies que no poden garantir un àpat als seus fills i filles en les condicions necessàries”.

Tot plegat, per Esquerra és un autèntic “despropòsit que respon a una manca de voluntat per part de la regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa, i de l’alcalde de la ciutat, Marc Castells, per destinar els recursos a la gent que més ho necessita en un context de dificultat econòmica enorme i evident i amb l’augment de gent que ha peticionat ajuda als bancs dels aliments”.

Finalment des d’ERC asseguren que “hem proposat, una vegada més, una modificació de les beques menjador per fer-les compatibles i complementàries amb les del Consell Comarcal de l’Anoia però la regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa, ha reiterat l’actitud del govern: sense cap mena de voluntat d’acord i actuant amb la prepotència de tenir una majoria absoluta que ja no tenen”.