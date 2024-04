Per què formalitzar una parella de fet en escriptura pública

La formalització de la parella de feta davant notari presenta l’avantatge de dotar de força probatòria a la parella de fet

L’article 234 del Codi Civil de Catalunya considera que dues persones, ja siguin del mateix o diferent sexe, són parella de fet i per tant tenen una relació equiparable a la matrimonial bé per haver conviscut durant més de dos anys ininterrompudament, bé per haver tingut un fill en comú independentment de quant temps portin convivint o bé per formalitzar la parella de fet davant notari en escriptura pública.

Evidentment la llei concep la parella de fet com una relació entre dues persones que s’estimen i tenen una relació afectiva, amb un projecte de vida comuna. Per això han de quedar excloses les unions o parelles fictícies que pretenen constituir-se davant notari amb l’única finalitat d’obtenir beneficis relatius a la residència a Espanya i posterior adquisició de la nacionalitat per part d’un dels membres previ pagament de la corresponent quantitat de diners, perquè no responen a una relació afectiva sinó merament contractual.

La formalització de la parella de fet davant notari presenta l’avantatge de dotar de força probatòria a la parella de fet, perquè hi ha un document públic que així ho acredita, en el qual els dos membres han manifestat la seva voluntat de constituir la unió.

En molts casos les parelles decideixen oblidar-se de formalitats, i malgrat constituir una veritable unió o parella de fet no acudeixen al notari ni s’inscriuen en el Registre de Parelles de fet. No obstant això, considerem que és convenient la seva formalització davant notari perquè el document notarial pot ajudar-nos en molts tràmits davant l’administració i fins i tot a vegades si no hi ha escriptura l’administració nega alguns beneficis que la llei preveu.

En matèria successòria cal tenir en compte que quan no hi ha testament la llei estableix que el membre de la parella supervivent, si hi ha fills en comú, rebrà el dret d’ús de tots els béns, i en cas que no hi hagi fills serà cridat a rebre tots els béns en plena propietat. A més, el membre de la parella de fet té els mateixos beneficis fiscals que el cònjuge que ha contret matrimoni, gaudint d’un règim fiscal molt favorable tant si hi ha testament com si no n’hi ha.

La necessitat d’escriptura pública es posa de manifest en casos com el de la pensió de viduïtat. Així com en molts altres supòsits la llei permet que encara que no estigui formalitzada la parella de fet en escriptura pugui acreditar-se per altres mitjans l’existència d’aquesta, en el cas de la pensió de viduïtat no. Per gaudir el membre de la parella de fet supervivent de la pensió de viduïtat és necessari aportar una escriptura pública de constitució de parella de fet amb una antiguitat superior a dos anys a la data de defunció.

Altres beneficis de ser parella de fet és la possible adopció conjunta de menors, la formalització de convenis que regulin les relacions patrimonials de la parella, la sol·licitud del títol de família nombrosa, així com l’aplicació de beneficis fiscals en el cas que s’extingeixi la parella de fet i un dels membres vulgui quedar-se amb la totalitat de la casa pagant a l’altre la seva part corresponent.