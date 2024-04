Nova sessió informativa de la cooperativa d’habitatge La Torreta d’Igualada

La cooperativa d’habitatge La Torreta d’Igualada realitzarà una nova informativa dirigida a totes les persones interessades en conèixer més a fons el model d’habitatge cooperatiu i el projecte de la cooperativa igualadina.

Actualment, l’habitatge cooperatiu emergeix com una alternativa cada cop més rellevant i viable als models tradicionals de compra i lloguer, però també per a les persones que busquen una forma de viure més sostenible i comunitària. Ara mateix hi ha diversos projectes d’habitatge cooperatiu en diverses etapes de desenvolupament a Catalunya, tant a nivell de convivència com en fase de promoció.

La sessió es durà a terme de manera virtual el proper dimarts 30 d’abril a les 19h de la tarda. Durant la sessió, els membres de La cooperativa explicaran els principis de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús així com el funcionament d’aquest model, que actualment es troba en fase d’expansió arreu del país. També es donarà informació detallada sobre el projecte de La Torreta en particular, incloent la informació i requisits per a persones interessades en viure en un habitatge cooperatiu.

El projecte de la Torreta es va presentar públicament el passat mes de febrer i compta amb la col·laboració dels equips tècnics de la Fundació La Dinamo, Taller 11 i Quatre Cantonades, entre d’altres. La cooperativa és l’adjudicatària d’un dret de superfície de l’antic edifici industrial DePunt, per tal de construir-hi 12 habitatges de protecció oficial. La previsió és iniciar les obres al setembre d’enguany, amb l’objectiu d’entrar-hi a viure l’estiu del 2026. Per a més informació sobre com participar en la sessió informativa, us podeu posar en contacte amb la Torreta a través del correu electrònic latorretaigualada@gmail.com o bé a través dels perfils a les xarxes socials (@latorretacoop). També es pot obtenir més informació del projecte a l’enllaç https://linktr.ee/latorretacoop.