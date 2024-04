Un estudi de recerca liderat per l’Hospital Universitari d’Igualada, publicat a la revista “Journal of Youth and Adolescence”

Un equip d’investigadors i investigadores coordinat pel Dr. Daniel Vega de l’Hospital Universitari d’Igualada ha dut a terme un estudi sobre l’autolesió que ha arribat a resultats concloents que podrien ajudar a prevenir futurs trastorns mentals entre els joves. La prestigiosa revista científica Journal of Youth and Adolescence ha publicat l’estudi aquest passat mes de març amb el títol “Identificació de subgrups d’alt risc d’estudiants universitaris amb autolesions no suïcides: una anàlisi del perfil latent i un estudi de seguiment de dos anys” i signat per Daniel Vega, Carlos Schmidt, Stella Nicolaou, Juan Carlos Pascual, Joaquim Puntí, Anaís Lara, Anna Sintes, Iria Méndez, Soledad Romero, Laia Briones-Buixassa, Pilar Santamarina-Perez i Joaquim Soler.

La investigació analitza si existeixen diferents perfils de risc entre joves que s’autolesionen. Per contrastar aquesta hipòtesi, es va dividir a un grup d’estudiants universitaris d’entre 18 i 30 anys en 3 perfils diferents en funció de les característiques de l’autolesió, la seva capacitat per regular les emocions i el nivell de suport social que percebien per part dels seus amics i familiars. La principal troballa de l’estudi és que un d’aquests perfils es va associar a un major nivell de malestar psicològic i a un major risc de patir un trastorn mental en el futur. Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van analitzar 259 estudiants durant dos anys. Aquests resultats, innovadors, poden ajudar a identificar millor els joves que tenen un major risc de desenvolupar un trastorn mental en el futur, fet que pot ser útil per a la seva prevenció i tractament primerenc. A més, l’estudi posar l’èmfasi en el suport social com un factor clau en el patiment emocional dels joves i com una variable de risc en el desenvolupament d’un trastorn mental. Com menys acompanyats o compresos se senten els joves que s’autolesionen, més risc tenen de desenvolupar trastorns mentals en un futur.

El doctor Daniel Vega explica que “l’estudi demostra que cal posar el focus en les variables socials, ja que el sentiment de pertinença a un grup, la manca de suport social i els sentiments de soledat, poden ser determinants per a la seva salut mental del joves”. Vega es mostra molt satisfet que l’estudi hagi estat publicat al Journal of Youth and Adolescence”: “Es tracta d’una revista científica del primer quartil, és a dir, que es considera que està entre les de més impacte i prestigi de la seva categoria a nivell mundial”.

Ara, la voluntat dels investigadors és que els resultats tinguin una transferència a la societat, i que el Departament de Salut pugui fer-ne ús en les seves polítiques preventives, a fi de poder millorar la identificació precoç i, per tant, la prevenció en matèria de salut mental dels joves, ja sigui a través del sistema d’atenció primària o a través de les pròpies universitats.

Daniel Vega: una trajectòria al servei de la recerca

Daniel Vega Moreno és Coordinador de Recerca en Salut mental i psicòleg adjunt del Centre de Salut Mental i Addiccions del Consorci Sanitari de l’Anoia. Va desenvolupar la seva tesi doctoral en el camp de l’autolesió no suïcida dins del grup de Cognició i Plasticitat Cerebral de l’IDIBELL (Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge) i l’Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha participat com a investigador en múltiples projectes de recerca nacionals i internacionals. Actualment coordina el Grup per a l’Estudi i el Tractament de l’Autolesió (GRETA) i és vocal de la Sociedad Española para el Estudio de los Trastornos de Personalidad (SETTP) i la Sociedad Española de DBT (DBT-SP).

A banda de l’estudi sobre autolesió recentment publicat, el Dr. Daniel Vega ha publicat, conjuntament amb investigadors de l’Hospital de Sant Pau, un estudi que avalua l’impacte de la tècnica del Mindfullness en els pacients i determina amb quina freqüència i durada s’ha de treballar la tècnica perquè tingui resultats rellevants.

En paral·lel, Vega també coordina un projecte finançat per la Fundació La Marató de TV3 que pretén crear un tractament per l’autolesió basat en una App per a telèfons mòbils. També coordina un projecte de recerca finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sobre el paper de les xarxes socials en l’autolesió.

Actualment el Consorci Sanitari de l’Anoia participa en 39 estudis de recerca que aborden temes relacionats amb la traumatologia, la cirurgia, la ginecologia, la geriatria, l’anestèsia, la psiquiatria, la reumatologia i l’atenció primària, l’hematologia, la salut laboral, la infermeria, la salut mental o la medicina interna, entre molts d’altres.