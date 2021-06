El 4t Premi Xarxa Alcover de la Mostra Igualada premia ‘Sopa de pedres’ d’Engruna Teatre

L’espectacle Sopa de pedres d’Engruna Teatre ha guanyat el 4t Premi Xarxa Alcover de la Mostra Igualada, un guardó impulsat per l’associació Xarxa Alcover que consisteix en una gira pel territori de parla catalana.

Un jurat professional àmpliament coneixedor del mercat del teatre familiar ha escollit aquesta producció entre totes les propostes programades en la darrera edició de la Mostra Igualada, celebrada del 26 al 30 de maig, que fossin de petit i mitjà format (de qualsevol gènere), creació contemporània i predomini del text en català.

Tres han estat els espectacles finalistes i que el jurat ha considerat que haurien merescut ser guardonats amb el Premi Xarxa Alcover. Per aquest motiu el jurat vol fer constar expressament la gran qualitat artística i humana dels espectacles Polzet de Zum Zum Teatre i Les croquetes oblidades de Les Bianchis. Però el guanyador només pot ser un, i després de moltes deliberacions el Jurat ha decidit que l’espectacle familiar mereixedor del Premi Xarxa Alcover de la Mostra Igualada 2021 sigui Sopa de pedres d’Engruna Teatre.

En la seva decisió, el jurat ha valorat la indiscutible qualitat artística de la proposta i també els valors de tolerància que transmet l’espectacle. També ha destacat la gran qualitat de la majoria de les propostes que es presentaven al Premi, i la dificultat per arribar a aquesta tria.

Sopa de pedres d’Engruna Teatre, estrenada a la Mostra Igualada, és l’obra seleccionada per Catalunya en l’apartat de Teatre Familiar i es representarà al llarg de la temporada 2021/2022 als teatres associats a la Xarxa Alcover d’arreu del territori de parla catalana.

El muntatge recrea la història de l’Alma, una nena que ha de fugir del seu país perquè veu com al cel, en lloc de volar-hi estels, un dia hi arriben els avions. Després d’un llarg viatge, arriba a un indret desconegut, on tothom té de tot però no volen compartir res amb ella. Amb enginy, converteix unes pedres que ha trobat pel camí en una sopa de pedres que transforma l’individualisme de tot un poble en una feina en equip i dóna una lliçó de vida a tots aquells que inicialment li havien tancat la porta.

El veredicte s’ha pres per mutu acord pel jurat constituït per Maite Serrat, del programa “Anem al teatre” de la Diputació de Barcelona; Francesc Rosell, tècnic de cultura de l’Ajuntament d’Igualada i Teresa Garcia Bosch, per la Xarxa Alcover.

L’associació Xarxa Alcover es defineix com un ens lliure, obert i no protocol·lari d’un conjunt d’entitats municipals, associacions, entitats, programadors teatrals, teatres, universitats i persones físiques de l’àmbit geogràfic de la llengua catalana i té per objectiu crear una estructura estable d’intercanvi que permeti la realització de gires coordinades d’espectacles teatrals en català a les Illes Balears, Catalunya, Andorra i el País Valencià.