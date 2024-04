Igualada reprén la campanya per evitar els alimentadors de coloms

L’alimentació deliberada de coloms és un dels factors que redueix l’efectivitat de la campanya de control de la població de coloms que Igualada realitza des de 2014.

Des de l’any 2014 l’Ajuntament d’Igualada aplica el “Programa de gestió ètica” a la població de coloms basat en la reducció de la natalitat amb un fàrmac anticonceptiu que es subministra en diversos dispensadors on s’ofereix blat de moro a aquests ocells.

Diàriament es subministren 10gr/colom d’aquest producte per tal d’inhibir la posta d’ous, en reduir la fertilitat el ritme de naixements no permet reposar els individus que desapareixen com a conseqüència de la elevada mortalitat natural pròpia d’aquesta espècie i per tant la població de coloms es redueix paulatinament. Un dels factors que influeixen negativament en aquest tractament és l’actuació de persones que alimenten els coloms de forma deliberada, provocant desequilibris en la població, tant en la concentració com en la reducció de la mortalitat esperada dels individus. Alhora que eviten que els Coloms s’alimentin dels dispensadors amb fàrmac ja que troben aliment en altres punts e la ciutat.

El cas més destacable del municipi es troba a la Plaça Castells, on ja s’hi ha actuat mitjançant les Agents Cíviques, així com en d’altres punts de la ciutat com la zona propera al Cementiri vell o el Passeig Verdaguer. A Igualada en aquest moment hi ha vuit punts de distribució del fàrmac. En aquests punts hi ha dispensadors que escampen l’Ovistop en un radi aproximat de 3 metres al seu voltant i estan programats per actuar a primera hora del matí per tal d’assegurar-se de que els coloms tinguin gana i hi compareguin a menjar el fàrmac.

Els coloms que estan fidelitzats, acudeixen als dispensadors minuts abans de que es posin en funcionament i consumeixen la dosi administrada en breus segons. Després de 10 anys de tractament, a Igualada s’observa una reducció significativa en comparació a l’inici del tractament d’aproximadament el 50% de la població.