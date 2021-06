Sanitat acorda vacunar amb Janssen el col·lectiu de 40 a 49 anys

La Comissió de Salut Pública ha acordat aquest dimarts que un cop s’hagi completat la vacunació dels majors de 50 anys, es continuï vaccinant el grup de 40 a 49 anys amb Pfizer, Moderna i Janssen. La novetat, doncs, és que s’amplia el portafolis de productes per a aquest col·lectiu amb la vacuna monodosi de Johnson and Johnson. D’altra banda, l’organisme també ha acordat fer noves aportacions -que no s’han concretat- al document ‘Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de la covid-19’. A més, seguirà treballant en un document de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut front a la covid-19 per a les activitats de temps lliure dirigides a la població infantil i juvenil per a aquest any.

També s’ha recordat a les Comunitats Autònomes que tinguin previst el procés de vacunació prèvia a la incorporació dels MIR i altres especialistes, alhora que es destaca que l’organisme està treballant en el document ‘Recomanacions de vacunació davant la grip temporada 2021-2022″.

El Departament de Salut preveu començar a vacunar a la franja d’entre 40 i 49 anys el proper 15 de juny i a partir de dilluns, dia 7, ja es podria començar a demanar cita prèvia.