Obre les portes “Moda Re-”, una botiga de Caritas de roba sostenible

Aquest passat divendres va obrir les portes a Igualada una nova botiga de moda: “Moda Re-” , que posa a la venda tot tipus de roba per a una gran varietat de públics: moda masculina i femenina, infantil, complements -sabates i marroquineria- i roba de la llar -principalment estovalles i tovallons i jocs de llit-.

Es tracta d’una aposta per la moda sostenible, ja que es basa en la reutilització i el reciclatge de roba i complements en desús, responent així a la creixent demanda de sostenibilitat al món de la moda per part dels consumidors. “Moda Re-” s’adreça a qualsevol persona, sigui quin sigui el seu nivell adquisitiu, que vulgui fer una compra socialment i mediambientalment responsable i, alhora, poder accedir a una àmplia varietat de roba i complements de moda a preus raonables.

El projecte de la nova botiga s’emmarca en l’economia social i circular. Està gestionada per l’empresa d’inserció social Treball Digne de Càritas diocesana de Vic i el suport de la fundació Formació i treball, vinculada a Càritas Barcelona, ambdues dedicades a formar i inserir laboralment persones en risc d’exclusió. Es tracta, doncs, d’una botiga solidària, ja que tots els beneficis s’inverteixen en la creació de llocs de treball, tant a la pròpia botiga com a la planta de triatge de la roba, situada a Sant Esteve Sesrovires.

Divendres es va inaugurar la botiga amb la presència del Bisbe de Vic, Romà Casanova, la primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, Carme Riera, així com diversos regidors de l’Ajuntament i també persones voluntàries de Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra.

A principis de febrer, la botiga de roba reutilitzada de Càritas, “De mà en mà”, va tancar per renovar el seu model i fer un salt endavant cap a la professionalització amb la inserció laboral de persones vulnerables. Els treballadors actuals ja no són voluntaris sinó persones amb contracte que tenien dificultats per integrar-se al mercat laboral.

La nova botiga “Moda Re-” està ubicada al carrer Sor Rita Mercader número 16, on fins fa dos mesos hi havia la botiga “De mà en mà”, tot i que ha renovat i ampliat totalment la seva oferta de productes perquè tota la ciutadania hi pugui trobar gran varietat de peces de roba sostenible. Es vendran productes de més qualitat i en algun cas completament nous, ja que diverses marques de moda hi faran arribar els sobrants dels seus estocs. En el cas del calçat, sempre serà totalment nou.

L’horari d’obertura de “Moda Re-” és de dilluns a divendres de 10h a 13h i de 17h a 20h i dissabtes de 10h a 13h. A banda, totes aquelles persones que vulguin donar roba i aixovar de la llar ho poden seguir fent al contenidor situat al costat de la porta de Càritas com fins ara (carrer de Roca, 3).