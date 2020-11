Noves propostes per millorar el transport públic a Castellolí i El Bruc

La Diputació de Barcelona ha finalitzat l’estudi per analitzar les necessitats de transport públic per als municipis de Castellolí, el Bruc i Castellbisbal, amb l’objectiu de millorar les connexions d’aquests municipis en l’eix Igualada – Barcelona. Els tres municipis estudiats tenen unes característiques similars amb un poblament dispers i un elevat percentatge de la població que viu en urbanitzacions o barris de baixa densitat que va des del 80% a Collbató, 42% al Bruc i el 36% a Castellolí. L’estudi parteix que els centres generadors de mobilitat es situen majoritàriament als nuclis urbans i que la població de les urbanitzacions i els barris s’ha de desplaçar a aquests nuclis per gaudir de serveis i equipaments.

L’estudi constata que els tres son municipis dormitori amb taxes d’autocontenció baixes, i que per tant bona part de la població ha de dur a terme un desplaçament fora del municipi tant per anar a treballar com per anar als principals equipaments com poden ser l’institut d’ensenyament i al metge, ja que aquests no estan situats dins el mateix municipi fet que obliga a desplaçar-se.

Pel que fa a la tipologia de la població, les piràmides mostren uns estrats de població jove superiors a la mitjana catalana i que la població menor de 14 anys té unes necessitats de mobilitat que, per si mateixos, no poden resoldre.

D’acord amb aquesta situació, l’estudi desenvolupa 13 propostes per donar solució a la necessitat de mobilitat del conjunt de la població dels tres municipis. Així, entre les propostes hi ha la necessitat de reforçar la línia Bruc–Collbató–Esparreguera– Martorell i el seu perllongament fins l’estació de Renfe de Castellbisbal, la incorporació d’una parada amb zones d’aparcament Park & Ride (P&R) per a les línies e1 i e5 Barcelona ↔ Igualada i ampliació i millora del P&R de l’estació de Castellbisbal, a més de l’augment del nombre de serveis en sentit Barcelona des del Bruc a més d’incorporar un servei de transport a demanda per als tres municipis.

A més, també demana estudiar la viabilitat d’un servei d’autobús nocturn, així com estandaritzar els serveis i les parades d’autobús, millorar la informació disponible en aquestes parades i augmentar-ne la seguretat i l’accessibilitat. Així mateix, recomana un projecte de remodelació de l’A‐2 que tingui en compte futures solucions per al transport públic dels tres municipis per on passa aquesta via.