Nova tècnica a l’Hospital d’Igualada per a la reconstrucció mamària

Cada any es practiquen fins a 24 intervencions d'aquest tipus en el centre sanitari igualadí.

Aquest passat mes de juny l’Hospital Universitari d’Igualada ha començat a oferir una nova tècnica: la micropigmentació de l’arèola i el mugró. Es tracta d’una tècnica de pigmentació similar a la que s’usa en els tatuatges convencionals però en una capa més superficial de la pell i amb tints d’origen vegetal que imiten el to marró del complex arèola-mugró i poden crear sensació de volum. Va especialment adreçada a dones que han patit una extirpació de pit (mastectomia) amb reconstrucció o bé una oncoplàstia mamària amb afectació de l’arèola i el mugró.

El Consorci Sanitari de l’Anoia ha format una professional d’infermeria en aquesta tècnica a l’Hospital de Bellvitge, i aquest mes de juny ja ha començat a dur a terme la micropigmentació d’arèola-mugró a dues pacients. El servei, totalment gratuït, inclou dues sessions de pigmentació i es pot valorar un retoc al cap de 3-5 anys. Les pacients notaran un canvi estètic molt significatiu ja que, amb aquesta nova tècnica, s’aconsegueix una notable semblança amb el mugró original i similar al de la mama contralateral. Si bé des del 2020 ja era possible sotmetre’s a aquesta tècnica en diversos hospitals catalans, fins ara no s’havia pogut oferir el servei a Igualada. D’aquesta manera, les pacients evitaran haver-se de traslladar a Bellvitge per fer-se aquesta tècnica.

La infermera de la Unitat Funcional de Mama i coordinadora de l’Oficina de cribratge de mama de l’hospital igualadí, Assumpta Espinagosa, explica que oferir aquest servei és molt important: “Moltes dones emocionalment necessiten completar aquesta reconstrucció, i crear aquesta simetria les ajuda a veure’s més bé. Nosaltres animem totes les pacients a fer-s’ho perquè és una bona manera d’entendre que el tractament ha finalitzat i poder passar pàgina”.

Vint-i-quatre reconstruccions de pit cada any a Igualada

El Consorci Sanitari de l’Anoia va incorporar l’any 2020 un cirurgià plàstic especialitzat en reconstruccions mamàries i, des d’aleshores, s’ofereix a les pacients oncològiques que s’han de sotmetre a una mastectomia la possibilitat d’una reconstrucció mamària en la mateixa intervenció quirúrgica. L’Hospital d’Igualada porta a terme cada any una mitjana de 24 mastectomies amb reconstrucció. Aquesta reconstrucció de pit, però, no inclou la del mugró, que s’ha de fer al cap d’uns mesos per assegurar la cicatrització de les ferides. Si decideixen sotmetre’s a la micropigmentació, el color i volum final de la zona de l’arèola i mugró tindrà més semblança estètica a la de la mama contralateral.