360 joves apuntats a les activitats d’estiu de la Kaserna i Cal Badia d’Igualada

En total, s'hi fan 23 activitats diferents per passar-ho bé aquestes vacances.

Els dos equipaments juvenils de la ciutat, la Kaserna i Cal Badia, ja han iniciat la programació especial amb 23 propostes en les que ja s’han inscrit més de 360 joves.

Les activitats són molt diverses, inclouen un bon nombre de cursos com ara els de robòtica, youtuber, autodefensa, ceràmica, art urbà, escalada o hípica… Fins a opcions de pur lleure com les competicions de Bubble Football, el Laser Tag o una sortida d’aventura, totes elles pensades per ocupar les agendes dels més joves durant les vacances d’estiu.

Carlota Carner, regidora de Joventut, ha remarcat que des del departament s’aposta per que “durant l’estiu els joves puguin, també, trobar una oferta diversa de cursos i activitats per gaudir del temps de vacances, socialitzar i també per seguir formant-se, sempre amb el contacte i suport de les entitats de la ciutat que ajuden a dinamitzar i a crear activitats”

També cal destacar diverses propostes organitzades conjuntament amb entitats juvenils de la ciutat en els propis equipaments com els cursos de formació en el lleure d’ATLAS tant de pre-monitors com de monitors.

El casal “En clau d’estiu” amb activitats i tallers de música, dansa, teatre i cultura popular organitzades per la JOSA amb la col·laboració d’entitats culturals i socials de la ciutat

També hi ha prevista una nova edició del Festival Encambra’t, dirigit als estudiants de grau professional i superior de música que vulguin treballar amb els seus grups de cambra amb el Quartet Altimira.

Al mateix temps, els equipaments juvenils segueixen oferint els serveis habituals com el del Punt d’informació, i el de la Konsulta que és el servei d’acompanyament emocional.