Torna a la rutina cuidant la teva salut amb entrenaments personals i una bona nutrició

Nadal és l’època dels excessos. Mengem i bevem de més, perquè tot està boníssim, perquè un dia és un dia, perquè estem de celebració… Són un munt les excuses que ens guanyen la batalla quan volem menjar el bombó que ja ni ens ve de gust, però que està sobre la taula. I, no ens culpabilitzarem, perquè no ens podem sentir malament per menjar.

Els torrons, els polvorons, els bombons o les delicioses neules s’han instaurat en les nostres taules durant dies i només hem pogut optar per la rendició. No teníem gana, però eren allà i acompanyaven qualsevol conversa, bingo o karaoke familiar. Ara, el cos ens demana un respir, recuperar les rutines, tornar a introduir la verdura i la fruita en la nostra dieta, menjar el necessari, fer esport, moure’ns…

Si aquest 2024 t’has plantejat propòsits com ara seguir una alimentació sana i equilibrada, fer esport i cuidar més que mai el teu cos és bon moment per confiar en el Centre ANNA BOVÉ HEALTH LAB.

Un gimnàs acollidor i únic serà l’espai ideal per a fer esport i cuidar el teu cos, a més a més el Centre ANNA BOVÉ HEALTH LAB treballa amb quatre camps de la salut que et proporcionaran una cura integral de tu, des d’un entrenament personal acompanyat per servei de fisioteràpia, nutrició i psicologia.

Anna Bové, és la fundadora i directora del Centre. Es defineix com una apassionada de l’esport, metòdica i disciplinada que des de fa més de quinze anys treballa en el sector de l’esport. Bové també és atleta del F.C. Barcelona i vol aplicar la mateixa fórmula de treball però pensada en cada persona personalitzant cada experiència.

El Centre ANNA BOVÉ HEALTH LAB és especialitzat en entrenaments personals. Amb una entrevista prèvia fan la valoració de cada pacient de manera totalment personalitzada. A partir d’aquí marquen uns objectius conjunts adaptant-se a cada cas.

Els diferents tipus d’entrenaments personalitzats són: readaptació esportiva, problemes de mobilitat, treball muscular, tonificació, prevenció de lesions, patologies diverses i com frenar-les, manteniment… Els entrenaments personals poden ser d’una, dues o tres persones.

Des del Centre ANNA BOVÉ HEALTH LAB també ofereixen grups reduïts fins a 6 persones per aconseguir aplicar la seva manera de treballar el màxim personalitzada possible. Els entrenaments personals poden ser d’una, dues o tres persones. Poden venir grups reduïts formats com per amigues o famílies, una bona manera de passar l’estona fent esport saludable i riure.

Si vols començar el 2024 de la millor manera possible visita el Centre ANNA BOVÉ HEALTH LAB a la Pl. La Isabela, 41, i segur que t’enamores de les seves instal·lacions, o bé, truca al 606951705 o escriu a hola@ab-hl.com.

