La Xarxa porta els “Contes meravellosos” de Lola Anglada

Publicitat

Teatre Nu presenta Contes meravellosos, de Lola Anglada, al Teatre Municipal Ateneu. Un espectacle per a tota la família organitzat per La Xarxa a Igualada que es podrà veure el diumenge 3 de desembre, a ¼ d’una del migdia. Vol ser un homenatge a l’autora i il·lustradora catalana i a totes aquelles artistes que, de manera silenciosa, han marcat la infantesa de moltíssima gent.

L’obra és dirigida per Víctor Borràs i interpretada per Laia Borràs, Mireia Moncunill i Biel Rossell (que s’alternen amb Maria Berenguer, Marçal Giné i Mariona Prats). L’escenografia és de Joan Pena, la il·luminació de Paula Crespo, i l’espai sonor de Mau. Maria Hervàs ha tingut cura del vestuari i de la producció.

Les entrades tenen un preu de 7 euros, i de 5 euros per als socis de La Xarxa d’Igualada. La venda es fa per internet a https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa/ i a la taquilla del teatre el mateix diumenge des d’una hora abans de l’inici. És un espectacle recomanat a partir de sis anys.

Contes meravellosos

La Lola viu tancada a casa i recorda com de petita, passava hores jugant i observant la natura que l’envoltava i imaginant-se contes meravellosos protagonitzats per tota mena de personatges fascinants.

Contes Meravellosos és un espectacle per a tots els públics que vol redescobrir uns contes preciosos, avui totalment oblidats, i també posar en valor la figura de l’escriptora i il·lustradora Lola Anglada. Com diu Víctor Borràs, director de l’espectacle: “Reconèixer i no oblidar els nostres clàssics és també una responsabilitat que tenim com a creadors”.

L’obra parla sobretot de llibertat, de la llibertat que anhelen personatges sotmesos a normes, a tancaments, a enclaustraments, a tòpics. Cada conte és un alè, un cant, una necessitat de volar, de córrer, de ser lliure. La bellesa de les il·lustracions, la senzillesa de les paraules, l’element oníric de l’argument, tot plegat constitueix un material de partida fantàstic per deixar-se emportar i per construir un espectacle a partir de l’obra i la figura d’un clàssic com és Lola Anglada.

Som davant d’un recull de contes entre onírics i fantàstics, que beuen d’autors com Arthur Rackham o Lewis Carroll, però també d’Apel·les Mestres, i que expliquen històries protagonitzades per infants, animals i objectes que viuen conflictes ben humans i actuals, i que no sempre tenen una solució amable.

Compartir