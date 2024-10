L’escenari de l’Aurora acull Vacío, de la reconeguda companyia La Rous

El Teatre de l’Aurora acull el primer cap de setmana d’octubre Vacío, un projecte de la reconeguda companyia de teatre La Rous, liderada per la Rosa Díaz, actriu, autora i directora nascuda a Albacete.

La mateixa Rosa Díaz protagonitza l’obra, un treball autobiogràfic que explora la maternitat i la seva relació amb la seva filla des del seu naixement fins als 18 anys; un vincle que topa amb preguntes sense resposta i etapes de desacords i trobades, de buits. Vacío també és una història sobre salut mental i les complexes emocions de qui lluita contra la depressió.

En aquest espectacle, Dávide Scatá s’afegeix a Rosa Díaz a escena, amb la presència de titelles i la manipulació d’altres objectes, per explicar aquest conte intimista amb sensibilitat però sense tabús.

La companyia La Rous va néixer l’any 2008 i des de la seva creació no ha deixat de guanyar premis i rebre reconeixements de crítica i públic per les seves obres. El 2011 va ser Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. L’any 2013 ja va trepitjar Igualada per presentar el seu tercer espectacle, Una niña.

L’espectacle arriba de la mà del Circuito de la Red de Teatros Alternativos, que enguany arriba a la seva 22a edició. Una iniciativa organitzada per la Red de Teatros Alternativos que facilita la gira, fora de la seva comunitat autònoma, a diverses companyies per les 54 sales teatrals de tot l’estat associades a aquesta entitat, de la qual forma part el Teatre de l’Aurora. Els espectacles que participen en aquest circuit, s’han seleccionat a través d’un procés de votació entre les 54 sales, per tal de garantir la qualitat de les propostes. Així, aquesta iniciativa permet gaudir a Igualada de propostes escèniques de fora de Catalunya d’alt nivell, com Vacío de La Rous.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de Vacío tindran lloc el dissabte 5 d’octubre a les 20 h i diumenge 6 d’octubre a les 19 h. El preu de les entrades varia entre els 12 i 18 € i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.