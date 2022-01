“El Patge Faruk és característic d’Igualada i calia donar-li el protagonisme que es mereix”

Entrevista a Marta Segarra i Perejaume Ferrer, autors de l’Auca dels Reis d’Igualada 2022

Som Pere-Jaume Ferrer i Travesset, llicenciat en ciències polítiques, nascut a Igualada. M’agrada implicar-me en el dia a dia de la ciutat, i gaudeixo molt de la cultura popular catalana. I Marta Sagarra i Castro, metgessa de família. Nascuda a Vilanova i la Geltrú visc des del 2007 a Igualada. . Les meves aficions tiren cap al camp artístic.

Què heu volgut expressar amb l’Auca dels Reis d’aquest any?

Pere Jaume: L’essència de la festa i com es viu a les llars igualadines. La festa de Reis és la més significativa del cicle nadalenc a Igualada.

En Pere-Jaume, que ha fet els dibuixos, és igualadí però l’autora dels rodolins és nascuda a Vilanova i la Geltrú. Li ha costat reflectir l’esperit de la festa?

Marta Segarra: No, perquè fa anys que la visc en l’àmbit familiar. A més, vaig tenir ocasió de viure-la des de dins, en ser patgessa als inicis de la participació femenina en la festa. Vaig poder copsar la màgia i la il·lusió dels infants i dels pares en rebre els Reis. El 5 de gener forma part del calendari familiar de casa nostra.

Ara que teniu fills, heu aparcat ser patges reials. Ho trobeu a faltar?

M. S.: A la vida tot són etapes. Ara estem gaudint de l’etapa de pares i algun dia gaudirem de veure els fills seguint la tradició.

Què heu fet primer, els dibuixos o els versos?

M.S.: Ha estat un treball que ha avançat en paral·lel. Un cop decidit l’esquema de l’auca i el nombre d’escenes, en Pere-Jaume proposava un dibuix i jo hi adaptava els versos i a voltes era just a l’inrevés. Ens hem potenciat l’un a l’altre en tot el procés.

P.J.: Hi ha elements, com els missatges del Patge Faruk a la ràdio que altres festes de Reis no tenen i això requeria un dibuix propi i els seus versos. O la proximitat dels patges amb la quitxalla. Els valors humans que transmeten… És la primera vegada que hi surt reflectida una patgessa. Volíem que l’auca fos molt humana.

Hi ha un parell d’escenes que són homenatge als sanitaris però hi ha un dibuix on apareix la figura del teu pare que el passat novembre ens va deixar.

P.J.: Ell va veure el dibuix i ens va dir que era el que més li agradava. Malauradament no va arribar a veure l’auca impresa, però en va veure tots els dibuixos. Quant a l’àmbit sanitari crec que és un homenatge que els devem pels seus esforços per afrontar la pandèmia.

El Patge Faruk hi té molt protagonisme?

P.J.: És un personatge característic d’Igualada i calia donar-li l’espai que es mereix.

També has fet la nova carta als Reis d’Igualada?

P.J.: Volia donar protagonisme a la figura dels Reis d’Igualada, majestuosos i a la vegada propers als infants que escriuen. M’he atrevit a no posar-hi un color concret, sinó una gamma de colors blaus i liles, amb un cel estrellat, màgic. Agraïm a la Comissió de Reis la confiança que ens ha fet en encarregar-nos l’auca i la carta.

L’any 1999 ja vares dibuixar l’auca amb haikus d’en Francesc Rossell. Es treballa millor o pitjor amb l’esposa?

P.J.: Millor. És més intents, corres el risc de provocar una crisi familiar… he, he, he!

M.S.: No és la primera vegada que treballem junts, perquè hem fet contes per a infants.

Veient els dibuixos es podria pensar que ets dibuixant, però ets tècnic en promoció econòmica empresarial?

P.J.: Des de fa tretze anys treballo a l’ajuntament de Barberà del Vallès en tasques de Promoció Econòmica ajudant a fer més competitives les empreses industrials i promocionant un territori capdavanter en desenvolupament empresarial. Pensi que el 60% del seu terme municipal són polígons industrials.

S’atreveix a dir què passarà després de la pandèmia en el camp econòmic?

P.J.: Hi ha un canvi de paradigma amb la simbiosi industrial i la revolució 4.0 que farà que es creixi de forma diferent. Com abans fem el canvi, abans sortirem del pou. La pandèmia és un obstacle que alenteix, però cal adaptar-se tan ràpid com sigui possible.

Fer versos potser és més similar a la tasca de metge de família a Capellades?

M.S.: Sempre he escrit, ja des de la infantesa i adolescència i després, ja com a professional, en temes mèdics científics. També he escrit un parell de llibres que encara no he publicat.

Té ganes de venir a Igualada a exercir la medicina?

M.S.: Estic molt bé a Capellades. És una població entranyable i acollidora on és un plaer treballar. Les guàrdies de nits i festius ja les fem a Igualada.

En la seva opinió mèdica perquè hi ha tant desgavell informatiu respecte les mesures contra la covid-19?

M.S.: És una malaltia nova que ens sorprèn cada dia. Apareixen noves variants que obliguen a canvis constants de les mesures sanitàries. Les vacunes han estat clau per reduir l’impacte de la malaltia, que probablement es convertirà en endèmica. La investigació epidemiològica i científica serà imprescindible per superar-la.