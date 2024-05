L’Igualada Rigat segella el seu bitllet per al play-off en un partit vibrant contra el Sant Just (5-5)

L’Igualada Hoquei Club ja és equip de play-off de l’OK Lliga. Els homes de Marc Muntané van aconseguir el passaport per la fase final de la competició en un partit de bogeria a la pista del Sant Just. Els arlequinats van saber patir, però el punt que necessitaven per assegurar estar entre els 8 millors equips de la lliga es va resistir fins al darrer minut del partit.

Una primera part amb 5 gols

Les coses van començar bé pels arlequinats, que gairebé als 4 minuts es van avançar en el marcador gràcies a Nil Cervera. El jugador igualadí va enviar al fons de la porteria del Sant Just un potent xut de pala pràcticament des de mig camp. Durant els següents instants, l’Igualada Rigat va aconseguir imposar el seu ritme, però sense encert de cara a porteria. Amb els minuts, però, els locals van començar a crear perill sobre l’àrea igualadina.

Als 12 minuts de la primera part, Xavi Crespo – que havia entrat instants abans – va igualar el partit pels locals en una bona acció individual sobre la porteria de Torrents. A partir d’aquí, el partit va redoblar la intensitat i l’intercanvi de cops es va convertir en la tònica del partit. El Sant Just elaborava les seves jugades en atac, però els arlequinats resistien. En una jugada individual, Marc Rouzé va arrencar des de camp propi per marcar un golàs per l’escaire després d’un canvi de ritme i posar el 1-2 al marcador.

L’alegria, però, no va durar gaire pels igualadins. En la següent jugada, Iñaki Cabezas marcava el 2-2 per l’equip local. Pocs minuts després, el Sant Just consumava la remuntada executant un penal comès per l’Igualada i protestat pels arlequinats. Amb el 3-2 en el marcador, la intensitat entre els dos equips va continuar fins el final de la primera part, tot i que sense canvis en el resultat del partit.

Segona part intensa i minuts finals de bogeria

A la represa, l’Igualada Rigat va seguir atacant amb intensitat la porteria rival, buscant un empat que assegurés el passi al play-off. Les accions es van anar succeint, amb intervencions d’un inspirat Elagi Deitg que van aguantar el resultat pels locals. El Sant Just seguia retornant els atacs, fins que, després d’un nou penal comès pels igualadins, Edu Fernández posava un 4-2 que complicava el partit als arlequinats. Amb la mirada dividida entre la pista de Sant Just Desvern i el partit de l’Alcoi, els homes de Marc Muntané van continuar atacant buscant retallar distàncies per seguir depenent d’ells mateixos en la lluita per assegurar el play-off. En el minut 45 de partit, Marc Rouzé va transformar el 4-3 amb una potent canonada de pala, però el destí encara guardava moments difícils per l’Igualada Rigat.

Només 2 minuts després del gol igualadí, una acció no xiulada a l’àrea del Sant Just va desembocar en un contraatac local en el qual Joan Pujalte va transformar el 5-3. El partit es posava difícil pels de Marc Muntané però, només en 1 minut, Aleix Marimon va tornar a posar emoció amb una rematada sobre el segon pal que va significar el 5-4. Els igualadins van seguir insistint sobre la porteria rival; l’ex-porter de l’Igualada HC, Elagi Deitg, seguia salvant els locals amb intervencions de molt mèrit. Semblava que no quedaria temps, però l’hoquei és l’hoquei i, a menys d’1 minut del final del partit, els locals van cometre penal. Nil Cervera, sense dubtar, va posar l’empat a 5 definitiu en una autèntica bogeria de final. L’Igualada, setè en la classificació final, lluitarà amb els millors per aconseguir l’OK Lliga 23/24.