Descobreix l’escenari perfecte pel teu casament

El casament pot ser el dia més emocionant d’una parella, si estàs pensant a casar-te i dir “sí, vull” envoltat d’un entorn idíl·lic, et portem el millor lloc on formalitzar aquest nou capítol de la teva vida.

Els pilars fonamentals de la filosofia de Sesoliveres són la il·lusió, el compromís i la confiança; i reivindiquen aquesta filosofia. La il·lusió d’un casament, és la mateixa il·lusió que posa tot l’equip cuidant els detalls i no deixant res a l’atzar, per tal que tot estigui totalment adaptat als gustos dels nuvis i vetllant per un resultat perfecte.

El compromís que adquireixen amb els nuvis, que fa que hi dediquin tots els esforços en crear un dia ple de moments emotius; garantint una experiència única que es convertirà en un record memorable de per vida.

I finalment la confiança, bàsica en qualsevol relació. La confiança que dipositen els nuvis a Sesvoliveres, demanant-los que es facin càrrec d’un moment tan especial, fa que es dediquin en cor i ànima a estar a l’altura de les expectatives.

Espai ideal per casaments civils o religiosos

Els jardins de Sesoliveres són un veritable paradís natural, envoltats de verdor i bellesa, el lloc perfecte per a una boda civil idíl·lica. Disposen també d’una sala àmplia i elegant amb capacitat per acollir bodes de tota mena, amb espai per a més de 300 convidats. A més, la proximitat de l’ermita de Sant Jaume de Sesoliveres ofereix la possibilitat de celebrar cerimònies religioses per aquells que ho desitgin.

Passió per la gastronomia

La seva passió per la gastronomia és palpable en cada racó de Sesoliveres. Amb una llarga tradició familiar en el món de l’Hostaleria, heretada de l’avi Manuel Pla el 1940 amb la “Granja Pla”, porten la gastronomia a les venes, i així ho notareu el vostre dia especial. La seva proposta gastronòmica es basa en una cuina moderna amb productes de qualitat i de proximitat, destacant els sabors de la terra i els productes de km0. A Sesoliveres, no tenen menús establerts; en canvi, ofereixen als nuvis la flexibilitat d’adaptar la proposta gastronòmica al màxim, garantint que cada plat sigui una delícia personalitzada.

Cada casament és una prioritat

Només celebren un casament al dia, perquè creuen que cal donar a cada parella la seva atenció completa i dedicació exclusiva. Ah!, i si no et cases de moment, també hi pots anar de visita!