L’Anoia, present a la FITUR, la Fira Internacional de Turisme

La comarca de l’Anoia ha estat present a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) que va tenir lloc la setmana passada a Madrid, destacant la seva marca “Anoia Turisme”, que va participar activament en l’esdeveniment dins de l’estand de la Diputació de Barcelona.

El conseller de Turisme del Consell Comarcal de l’Anoia, Dani Gutiérrez, acompanyat del seu equip, ha estat present a la fira, on ha liderat diverses trobades i sessions de treball amb agents tant públics com privats. Aquestes sessions han estat fonamentals per establir col·laboracions i intercanviar idees amb aquells que comparteixen projectes similars o mostren interès en el desenvolupament de nous productes turístics a la comarca.

La participació activa del Consell Comarcal de l’Anoia a Fitur no només destaca la importància de posicionar la destinació i el relat territorial, sinó que també subratlla els esforços per cercar sinèrgies amb altres agents turístics, ja siguin públics o privats, que comparteixen l’interès en el desenvolupament turístic sostenible de l’Anoia. Aquesta presència a esdeveniments internacionals esdevé crucial per atraure l’atenció i el suport necessaris per a un creixement turístic significatiu i responsable a la comarca.

Dani Gutiérrez ha posat en valor el treball que des del Consell Comarcal s’està fent per a promocionar el turisme a la comarca i sobretot la seva estratègia per fomentar un model sostenible. En aquest sentit ha dit que “l’Anoia continua consolidant la seva estratègia centrada en el turisme slow, sostenible i conscient, un missatge que ha estat traslladat amb èxit a través de fires com Fitur i que es reforçarà en la propera B-Travel a Barcelona”.

