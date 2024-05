Lliurats els premis del Concurs d’Aparadors de Mostra Igualada

Aquest any hi han participat 22 aparadors i n’han resultat guanyadors Franquesa (Kroko), al carrer Sant magí, 2, Inuit al carrer Comarca 38 i Galeria d’art GC al carrer del Clos 15.

Ja s’han entregat els premis del 12è Concurs d’Aparadors de Mostra Igualada, organitzat per l’àrea de comerç de l’Ajuntament d’Igualada. Aquest any hi han participat 22 aparadors i n’han resultat guanyadors Franquesa (Kroko), al carrer Sant magí, 2, Inuit al carrer Comarca 38 i Galeria d’art GC al carrer del Clos 15.

El jurat ha destacat que tots els aparadors han estat molt treballats i han evocat el teatre com allò que et desperta els sentits, les emocions, i que et transporta a un viatge màgic sense límits. Els premis s’han decidit després d’una deliberació rigorosa del jurat, que en va destacar l’impacte visual, l’originalitat, creativitat i el grau de vinculació amb la temàtica de la Mostra, que enguany era “ Transforma el teu aparador en allò on et porta el teatre”.

Com a novetat aquest any s’ha atorgat un premi a l’aparador més popular, que ha recollit més “m’agrada” a l’instagram de Comerç Igualada. Ha estat l’aparador de Moda Complements Dona, al c/ Argent 8, inspirant-se en el viatge sense límits que t’aboca el teatre. Aquest any s’ha sortejat, a més, dos vals d’aparadorisme entre els establiments participants que no han resultat guanyadors, i han anat a parar a Papereria Codorniu i Marga Bruch Centre d’estètica. A banda del concurs, s’ha portat a terme el joc del comerç, fomentant la participació ciutadana.

S’ha sortejat una tauleta digital i la guanyadora ha estat Carme Flores. Jordi Marcè, regidor de Comerç de l’Ajuntament d’Igualada ha felicitat als guanyadors i ha agraït a tots els establiments participants “la seva implicació en aquesta activitat cultural tan destacada per promoure i fomentar el comerç local i implicar-se en un esdeveniment de ciutat com és Mostra Igualada”.