Castells fa servir el seu “vot doble” per aprovar una nova pujada de taxes a Igualada

El punt va comptar amb el vot favorable dels 10 regidors de Junts per Igualada i el vot contrari dels 10 regidors presents de l’oposició: Igualada Som-hi, ERC i Poble Actiu. D’aquí que Castells utilitzés el vot de qualitat per a tirar endavant la seva proposta.

El ple ordinari del mes d’abril va comportar certa polèmica pel fet que es va aprovar una nova pujada de taxes municipals (un 5,1%) i pel procediment, molt inusual. L’absència d’un regidor de Som-hi al saló de sessions va motivar que l’alcalde Marc Castells utilitzés l’anomenat “vot de qualitat” (un vot doble), que pot fer servir en les votacions en cas d’empat.

El ple va començar donant compte del decret de data 12 d’abril de la contractació amb caràcter urgent d’un peó paleta per als cementiris i amb la ratificació de l’aportació per a l’actuació d’eliminació d’espècies invasores i recuperació vegetal del riu anoia al seu pas per Òdena i Igualada, en el marc de les subvencions de l’ACA i de l’aportació per a la contractació del servei de recollida d’animals de companyia de la Mancomunitat.

En l’apartat de Dinamització Econòmica el ple va aprovar per unanimitat les bases específiques reguladores de subvencions per a empreses a Igualada. En l’apartat d’Hisenda es va aprovar la modificació de les ordenances fiscals reguladores de la taxa per a la prestació de serveis culturals, educatius, socials i de lleure i utilització de les instal·lacions esportives per al curs 2024/2025.

També es van aprovar per unanimitat dues mocions. Una primera presentada per Poble Actiu a favor de l’aplicació de mesures per fomentar l’ús del català en comerços i el compliment de la normativa de política lingüística, i una altra d’Igualada Som-hi per a reclamar a la Generalitat que el nou tren nocturn de FGC arribi fins a Igualada.