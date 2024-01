Mariona Guixà i Oriol Arana, millors esportistes de l’any de Castellolí

Publicitat

Castellolí ha celebrat aquest cap de setmana la 10a edició de la Nit de l’Esport amb motiu de la Festa Major de Sant Vicenç. Aquesta festa, que serveix per posar en valor el patrimoni històric del municipi celebrant actes tradicionals i també amb noves propostes, des de ja fa deu anys també serveix per posar en valor el talent esportiu del poble amb un dels actes que ha tingut més participació.

Divendres al vespre va tenir lloc a La Brillante una nova edició de l’esdeveniment esportiu, en què van ser premiats els Millors Esportistes del 2023 de Castellolí. Com en cada edició els veïns i veïnes del poble havien de proposar quin veí o veïna mereixia aquest reconeixement. Enguany, els que han rebut aquest premi han estat el futbolista i president de la Secció de Futbol Sala de la Penya Blaugrana de Castellolí, Oriol Arana i la motorista Mariona Guixà. El convidat de la nit va ser el ciclista professional Bienvenido Aguado Alba, que va ser entrevistat per Jordi Casablanca i va repassar la seva llarga trajectòria esportiva amb tots els records que està aconseguint.

Pel que fa als guardonats, l’alcalde Joan Serra destaca que Mariona Guixà “ha demostrat que mai és tard per començar a practicar un nou esport, com ella ha fet amb la moto, i el més important és que ho fa gaudint i en companyia dels seus amics”. D’altra banda, Serra ha valorat molt positivament que un dels guardonats fos Oriol Arana “pel seu compromís amb el municipi perquè, a més de ser un jugador i capità de l’equip, en un moment delicat per la continuïtat del club ha decidit fer un pas endavant i agafar la presidència”. L’alcalde de Castellolí ha destacat també que la Penya Blaugrana és l’únic equip esportiu col·lectiu que té el poble i que, per tant, “és un premi molt merescut”. Per últim, Serra ha fet un balanç molt positiu de la desena Nit de l’Esport, agraint la participació dels veïns i la tasca dels organitzadors i ha animat a tothom a fer esport perquè “fer esport és salut”.

