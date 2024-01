La directora del Museu Molí Paperer, Victòria Rabal rep el Premi Nacional d’Artesania

Publicitat

La Generalitat de Catalunya, per mitjà del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Treball, ha reconegut amb el Premi Nacional d’Artesania 2023 la tasca de formació, recerca i innovació en la fabricació de paper artesà, i la trajectòria al capdavant del Museu Molí Paperer de Capellades de la mestra artesana paperera Victòria Rabal Merola. El Govern vol reconèixer la vàlua i la rellevància que té l’artesania dins la societat catalana i, alhora, contribuir a donar-li la màxima projecció mitjançant el reconeixement de la feina del sector. El Premi Nacional d’Artesania està dotat amb 7.000 euros, una peça commemorativa i l’exposició de l’obra al Centre d’Artesania Catalunya.

El Premi Nacional d’Artesania s’ha lliurat a Victòria Rabal Merola, per la seva extensa labor de formació, investigació i innovació en la fabricació de paper artesà, portant-lo a un estadi més enllà de la tradició amb la creació de nous formats, colors i textures; per la seva llarga trajectòria al capdavant de la direcció del Museu Molí Paperer de Capellades, convertint-lo en un referent en el sector artesà, i pel seu llegat artístic. Rabal és mestra artesana paperera, membre fundadora de l’International Association of Papermakers and Artists (IAPMA), i també ha estat presidenta de l’Associació d’Artistes i Artesans de l’entitat FAD. Foment de les Arts i del Disseny. Ha col·laborat en diferents projectes creant papers especials per Casa Cacao (Germans Roca), Carme Ruscalleda, Ferran Adrià, Misui (Unión Suiza), per a l’Abadia de Montserrat, la Sagrada Família, o per artistes de renom com Jaume Plensa o Miquel Barceló. En l’àmbit de la investigació, ha participat en recerques i en el desenvolupament de nous papers apostant per l’economia circular i la impressió 3D. En la vessant formativa, ha impartit tallers sobre paper fet a mà a Catalunya i arreu. Així mateix, en la vessant artística, la seva obra s’ha mostrat en galeries, museus, fundacions i fires d’art, nacionals i internacionals.

