La Policia Local d’Igualada renova la seva flota de vehicles

La regidora de Governació de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner, acompanyada per diversos agents de la Policia Local d’Igualada ha presentat aquest dimecres dins de la compareixença municipal els tres primers nous vehicles que la Policia Local d’Igualada ha incorporat aquestes darreres setmanes.

Carner ha remarcat que “la seguretat és un àmbit clau pel govern d’Igualada i per aquest motiu segueix apostant per dotar a la Policia Local de les millors eines per fer la seva feina i que la ciutadania rebi el millor servei”.

Ahir, dimecres, s’han presentat dues noves motocicletes, especialment pensades per ser utilitzades pels vials més ràpids. A principis d’any ja es va afegir un nou cotxe a la flota de vehicles policials, un cotxe híbrid que, com les motocicletes, incorpora el nou model de imatge policial a nivell europeu, apostant pel model Battenberg, amb un groc fluorescent, que permet millorar la visibilitat dels vehicles i per tant, ser més dissuasius.

La flota afegirà un nou vehicle en els propers mesos.

Reforç especial de seguretat per Carnaval

Les motocicletes noves participaran del dispositiu especial que s’activarà per Carnaval. Com cada any s’activarà un reforç del dispositiu de seguretat per tal de que sigui una festivitat segura i cívica a tots els punts de la ciutat.

Amb motiu de la celebració del Carnaval també s’activarà la presència d’un Punt Lila a la plaça de Cal Font entre les 00h de dissabte 10 de febrer i les 6h de diumenge 11. L’espai estarà dinamitzat per especialistes formades amb perspectiva de gènere i LGTBI per a donar resposta a qualsevol agressió masclista o LGTBIfòbica que es pugui donar durant la festa. També disposa de materials de sensibilització i prevenció com polseres, postals, tríptics, targetes o llibrets, amb els quals generar debats i reflexions a les persones que hi tinguin interès. Les professionals també donen informació de recursos i serveis del territori en matèria de feminismes i gènere.

