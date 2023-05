La plataforma “Montbui per una sanitat digna” es tanca dins del CAP per a reclamar “les solucions promeses que no arriben”

Aquest matí al voltant de les 11:30 h un grup de 10 persones que formen part de la plataforma “Montbui per una sanitat digna” s’han tancat dins el CAP de Santa Margarida de Montbui amb la intenció de reclamar les solucions que es van prometre per part del Parlament fa mesos i no arriben. “Ens tancarem al CAP de Montbui fins que no tinguem una data concreta per començar a revertir la situació de desmantellament dels serveis que avui dia continuem sense tenir”, explica una de les manifestants.

Es tracta d’una manifestació pacífica i els integrants es troben dins de la sala d’espera amb una pancarta. A hores d’ara la Policia Local ha arribat als llocs dels fets i demanen que continuïn fora la seva manifestació.

Segons un membre de l’agrupació, “no estem fent res dolent i no molestem a ningú, només volem una resposta ja i que deixin de dir-nos mentides.”

Més d’un any de reclamacions

Des de fa més d’un any veïnes i veïnes de Montbui van unir les seves forces per a reclamar els serveis de l’atenció primària que arran de la Covid-19 es van deixar de donar al CAP del municipi. Tot i que certa normalitat ja ha tornat als serveis mèdics, Montbui ha perdut l’atenció de pediatres, les urgències de caps de setmana i festius i els serveis de ginecologia i traumatologia.

Durant l’últim any la plataforma ha organitzat diferents concentracions i té una gran implicació per part dels montbuiencs i les forces polítiques. El passat mes de febrer “Montbui per una sanitat digna” i l’Ajuntament va portar centenars de signatures a la Comissió de Salut al Parlament, on es va aprovar per unanimitat la Proposta de Resolució amb l’objectiu de recuperar els serveis de pediatria al CAP de Santa Margarida de Montbui.

Després d’aquesta resposta per part del Parlament la plataforma assegura que “no hi ha hagut cap canvi en tots aquests mesos” i que “cada dia empitjora la situació.” “La manifestació d’avui és la resposta a la inactivitat del govern i no pararem fins a tenir una data.”