Victòria importantíssima a Girona

GIRONA FC 1

CF IGUALADA 2

Cada partit fins al final de la lliga és una final. Les igualadines es troben en una situació favorable a la classificació, on els perseguidors esperen que punxi per retallar distàncies.

En aquesta situació, qualsevol rival de la segona fase és complicat i més si es juga a domicili. El Girona es tracta d’un equip jove amb molta qualitat, que posaria moltes complicacions a les anoienques.

En un inici molt igualat, la pressió alta de les blaves no va sorgir l’efecte esperat i un cop les gironines la superaven, es creaven transicions de perill a la porteria de Queralt.

Tot i aquesta situació, el conjunt de Víctor Torrijos va disposar de grans oportunitats amb un pal de Marina i un xut de Pauli, que sortia desviat per la portera local.

Per la seva part, el Girona va ser més contundent. A la segona arribada de perill, la davantera local va fer un golàs i avançava al seu equip en el marcador. L’Igualada va reaccionar al gol i Marina va estar a punt de fer l’empat, just abans del descans, però una defensa gironina ho va evitar quan es cantava gol. S’arribava al descans amb inferioritat al resultat.

A la represa, l’Igualada va ajustar la seva pressió i l’equip visitant va estar molt precís, creant constants ocasions, que eren solventades per la defensa i la portera local.

Però la insistència de les igualadines va obtenir premi, al minut 57. Falta lateral xutada per Mar, rematada de Júlia i Marina arribava al segon pal per empatar el partit. I les blaves van utilitzar la inèrcia del gol per generar més oportunitats i, al minut 65, córner molt tancat que tocava de punys en la portera gironina i Liam rematava al fons de la xarxa. Eufòria blava, que havia capgirat el marcador en menys de deu minuts.

El conjunt visitant no es va relaxar i va seguir en busca del tercer gol, però les grans intervencions de la portera del Girona van fer que s’arribés fins al final del duel amb el marcador ajustat.

Finalment, els tres punts van viatjar cap a Igualada i l’equip manté els sis punts al capdavant de la classificació, a falta de quatre jornades pel final.

Diumenge vinent, les blaves rebran al Sant Cugat, a Les Comes.