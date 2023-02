El Parlament aprova la implementació progressiva del servei de Pediatria a Montbui

El passat dijous es va celebrar la Comissió de Salut al Parlament on es va aprovar per unanimitat la Proposta de Resolució presentada pel PSC amb l’objectiu de recuperar els serveis de pediatria al CAP de Santa Margarida de Montbui.

La Proposta reclamava els serveis sanitaris que van desaparèixer del CAP municipal durant la COVID: l’atenció de pediatres, les urgències de caps de setmana i festius i els serveis de ginecologia i traumatologia.

El diputat anoienc pel PSC Jordi Riba va ser l’encarregat de presentar la Proposta davant de la Comissió. També van assistir la plataforma “Montbui per una Sanitat Digna”, l’alcalde Jesús Miguel Juárez Tamayo, en representació de l’Ajuntament, i Miguel Àngel Leiva Tamargo, regidor PSC Montbui.

La resolució va ser aprovada i el Parlament es va comprometre a “iniciar de forma immediata la implementació progressiva del servei de pediatria al municipi de Santa Margarida de Montbui.” Aquesta nova reforma és possible, ja que la població supera els 10.000 habitants.

Des de la plataforma i l’Ajuntament esperen que es compleixi aquest pacte tot i que encara no hi ha establerta una data perquè retorni el funcionament d’aquests serveis. “Hem aconseguit una resposta molt important i els polítics s’han compromès. Esperem la seva actuació, i continuarem amb la resta de reclamacions que falten per resoldre”, ha declarat el regidor Miguel Angel Leiva.