La plataforma Conca Comerç creix i ja permet fer comandes a restaurants

La plataforma Conca Comerç, que es va posar en marxa el juny de 2020 , fa un pas més i impulsa els serveis online. La nova oferta es tracta que es pugui reservar taula o fer comandes per internet als bars i restaurants adherits a través d’un únic portal. A més d’aquest servei, i en la mateixa línia, el web ofereix una secció de moda online. D’aquesta manera, l’espai virtual es va adaptant a les noves necessitats creades per l’actual situació de crisi sanitària i dóna la possibilitat als establiments d’introduir-se al procés de digitalització.

En l’apartat de restauració es podien consultar els bars i restaurants de la Conca d’Òdena i els que oferien menjar per emportar o lliurar a domicili. Ara a més es podrà fer la comanda online des de la mateixa plataforma i més endavant, quan es pugui tornar als establiments de restauració, reservar taula. És una nova eina que facilitarà l’accés dels usuaris i usuàries i que suposarà una ajuda i promoció pel sector de la restauració en uns moments difícils de crisi sanitària.

En la mateixa línia funciona la secció de moda online. Aquí els usuaris poden trobar una sèrie de botigues d’Igualada i de la Conca que ofereixen la possibilitat de fer la compra de peces de roba per internet.

A més d’aquests apartats, a la plataforma se’n poden trobar molts d’altres que ofereixen facilitats, avantatges i comoditats als usuaris com; una relació de botigues de diversos sectors amb la possibilitat de contactar directament amb ells via WhatsApp, fent una trobada telemàtica, un xat, etc., promocions de diversos productes, informació dels esdeveniments que creen els comerços, propostes d’oci i cultura que s’organitzen en els municipis de la Conca, consulta i compra d’entrades de les projeccions de cinema, i altres serveis complementaris de què es disposa en els entorns comercials com pàrquings, parcs infantils, etc.

www.concacomerc.cat va néixer amb l’objectiu de construir una oferta comercial sòlida i diversa en la qual, partint de l’actual crisi sanitària i econòmica, el comerciant té una porta d’accés a la digitalització del seu comerç en un moment en què es fa absolutament necessari que els establiments presencials avancin en la seva digitalització i posicionament a Internet. Així, d’una banda el comerciant pot donar visibilitat i promocionar el seu negoci i de l’altra, la ciutadania, permet tenir a l’abast tot allò que pugui buscar.

El web www.concacomerc.cat forma part del projecte de reactivació del comerç i sector de la restauració, promogut des de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) i dels 7 ajuntaments que la integren, amb el suport del Consorci del Comerç Artesania i Moda- CCAM. En aquest també hi col·laboren les organitzacions Igualada Comerç, Associació de Botiguers del Mercat de la Masuca d’Igualada, Nou Centre d’Igualada, Vilanova Comerç, Montbui Comerç, Comerç Òdena i el Gremi de Restauració i Hosteleria.

La MICOD ha posat en marxa des del primer moment que es va decretar l’estat d’alarma un Pla de Reactivació del Comerç i la Restauració, amb un conjunt de mesures de les que destaca la línia de subvencions directes de un milió d’euros a subvencions directes als comerços i activitats d’hostaleria i restauració de la Conca d’ Òdena.

A més, s’ha portat a terme diverses campanyes per promoure i donar suport al comerç de proximitat, com la del “Estem per tru” i “Jo compro a casa”, o als bars i restaurants, “En tenim ganes” i la del “Vens o Vinc”, per incentivar l’oferta de menjar per emportar o lliurar a casa. També s’han realitzat accions de formació en línia gratuïta adreçada als comerciants i restaurants en les que s’ha tractat temes com els nous models de comerç i les eines digitals.