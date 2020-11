Òdena aprova una moció conjunta contra aldarulls anti-Covid

El ple de l’Ajuntament d’Òdena ha aprovat una moció que han presentat tots els grups municipals (PSC-Òdena Progrés, Òdena a Fons i Fem Òdena) en contra dels aldarulls anti-Covid i les festes il·legals. El text posiciona l’Ajuntament en contra “dels aldarulls instigats per grups reaccionaris, antidemocràtics i feixistes, que no compleixen amb les mesures, que malmeten l’espai públic i posen en perill la Salut Pública”. També es mostren en contra “de les festes il·legals, que posen igualment en perill la Salut Pública”. Per tot això es comprometen a “prendre totes les mesures necessàries, tant de conscienciació com sancionadores per impedir la realització d’aquests actes incívics”.

La moció detalla que “mantenir comportaments sense assumir les mesures que científics i sanitaris recomanen i que els governs apliquen provoca la reproducció de la pandèmia sense control. Posa en risc la gent més vulnerable” i “pot provocar el col·lapse total del sistema de salut”. Recorda que “els drets i llibertats són béns inalienables de les persones, però en cap cas, llibertat significa, en un Estat social i democràtic de Dret, posar en perill drets majors com és el dret a la salut”. El text assegura que les “mesures poden ser criticables en la seva feblesa o duresa, o la idoneïtat, però en cap cas en pot ser qüestionada la seva legalitat i legitimitat”.

“És per això, que ens posicionem en contra dels aldarulls que s’han donat en diverses ciutats de l’Estat, sense control i sense mantenir les mesures sanitàries, en el nostre cas Igualada, i que han malmès mobiliari públic”, conclouen.

Pel que fa a les festes il·legals expliquen que entenen “que les restriccions socials són dures, per a tothom, i que la socialització és una necessitat intrínseca de la persona” però que “totes les persones hem de col·laborar per superar la pandèmia. La millor forma per fer-ho és escoltar els sanitaris i els científics, i seguir les mesures. Quan abans les assumim abans les podrem retirar”.