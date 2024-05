Aquest cap de setmana comença el 9è Festival Internacional d’Orgue de Capellades

El proper dissabte 4 de maig tindrà lloc a Capellades el concert inaugural de la novena edició del Festival Internacional d’Orgue – Memorial Josep Xaubet. Els concerts, repartits en els quatre caps de setmana del mes de maig, se celebraran a l’església de Santa Maria de Capellades.

El tret de sortida del festival el donarà la Coral Càrmina amb la Missa de Glòria, de Pau Casals, que només han interpretat una vegada. Com és habitual, la programació dels concerts sempre combina l’orgue amb més instruments. En aquesta ocasió, a banda de les veus d’aquest cor format l’any 1972, hi participarà l’organista Mercè Sanchís i la direcció de l’igualadí Daniel Mestre. Començarà a dos quarts de 7 de la tarda.

Àngel Soteras, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Capellades, destaca que “podíem haver optat per fer una edició de perfil baix i esperar al proper any, però no és el que volíem. Som conscients que hem arribat fins aquí perquè hem buscat sempre l’excel·lència en les interpretacions i l’originalitat de les propostes.”

La resta de concerts se celebraran en diumenge i s’iniciaran a les 6 de la tarda.

El dia 12 serà el torn de Marc Vilajuana i Jaime González-Sierra a la veu i orgue per descobrir el minimalisme medieval, tant en el cant gregorià com en composicions actuals.

En el concert del diumenge 19, Ana Aguado portarà l’orgue romàntic i, el 26, l’edició amb el Bolero de Ravel i altres obres simfòniques interpretades a l’orgue i percussió per Daniel Oyarzabal i Joan Castelló.

El preu de l’entrada és de 6 euros, però aquest any també es podrà comprar un abonament de 20 euros per als 4 recitals. Les entrades es poden comprar a Entrapolis o a la taquilla de l’Església de Santa Maria de Capellades.