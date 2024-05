El CH Igualada lluitarà per les seves opcions d’ascens a la Lliga Or

El CH Igualada va signar una victòria a casa del Sabadell Handbol (29-32) per continuar amb opcions d’assolir l’ascens a la Lliga Or. Els igualadins, immersos en la Fase Títol, es troben en tercera posició, a només 1 punt del segon classificat.

A la primera part, l’equip del Vallès va sortir molt fort i aviat va començar a posar 5 gols de distància per sobre dels igualadins que es van mantenir constants. El Sabadell jugava amb molta empenta i l’equip igualadí, a remolc, defensava i intentava que els locals no es distanciessin gaire, però al final d’aquesta primera meitat el resultat era d’ un complex 18 a 12 favorable als vallesans.

Durant la represa, el Sabadell va mantenir el domini, amb una mitjana de 5 o 6 gols per sobre fins al minut 15.

Els homes de Pol Cantero van iniciar en els darrers 15 minuts de la segona part una millora defensiva que sumada a la major efectivitat en els contraatacs, va aconseguir situar el partit en un 28-29 favorable als igualadins a falta de 5 minuts pel final. Amb el Sabadell enfonsat, els anoiencs van fer un esforç final per acabar imposant-se per 29-32 als vallesans.

Amb aquesta victòria, el CH Igualada es manté a la tercera posició de la lliga, a només 1 punt del segon classificat i a 3 del quart. Aquesta situació encara permet als de la capital de l’Anoia, que juguen el proper diumenge 5 a Les Comes contra l’Handbol Ègara, la possibilitat de lluitar per l’ascens a la Lliga Or.