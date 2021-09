La igualadina Alba Enrich participa en un projecte a Grècia davant la greu crisi humanitària de refugiats

La igualadina Alba Enrich, fisioterapeuta del Servei de Rehabilitació en neurologia de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i Garraf, participa aquest estiu en un projecte a Grècia on hi ha una greu crisi humanitària com a conseqüència de l’allau d’immigrants procedents del Pròxim Orient i l’Àfrica. Enrich, que ja ha col·laborat amb ONG’s a Nicaragua i amb la Fundació Vicenç Ferrer a la Índia, forma part de l’ONG Fisios Mundi.

“Estem intentant és poder millorar la qualitat de vida de les persones refugiades, moltes d’elles provenen de camps de refugiats en condicions molt difícils o de la vida al carrer. En la salut de la dona durant l’embaràs i post part, donem un acompanyament i detectem necessitats. En l’àmbit pediàtric procurar un desenvolupament psicomotor adequat a la seva edat, intentant pal·liar les situacions traumàtiques que hagin pogut interferir-hi. La fisioteràpia és una petita part del projecte ja que també hem de participar en altres àmbits com acompanyaments legals o visites mèdiques”, ha explicat a La Veu.

La necessitat de voluntaris s’ha fet tan important que ara mateix cal una nova incorporació el mes de setembre (es pot demanar informació a info@fisiosmundi.org), però també en demanen, de perfil variat, des de l’organització d’Elna Maternity Center (info@ongaire.org). L’Alba explica que “ambdues ONG remarquen que el tipus de voluntariat està molt lluny de l’anomenat “volunturisme”, on s’inclouen paquets vacacionals (on es paga per a poder fer un voluntariat, que normalment lucra directament a les ONG) combinats amb labors humanitàries. La realització d’aquest tipus de projectes intenta pal·liar la greu crisi humanitària que es dóna a Grècia davant la indifèrencia dels governs de la Unió Europea, no són una solució definitiva sinó temporal”.

Enrich recalca que “a nivell personal crec que és necessari prendre consciència del racisme, les desigualtats que patim les dones, la violència i els processos migratoris. Però per a mi no és suficient i necessito prendre’n part, no ser un subjecte passiu dins la societat”.