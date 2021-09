L’editorial: 25 anys de Botiga al Carrer

Avui dissabte, Igualada Comerç celebrarà la 50a edició de la Botiga al Carrer, una iniciativa que es presenta en dues ocasions cada any per tancar simbòlicament el període de rebaixes. Es tracta, doncs, de 25 anys sense interrupció d’un esdeveniment que ja forma part del calendari anual de la ciutat i que ha estat sempre un èxit de públic com a interessant promoció comercial, en moltes ocasions acompanyada d’activitats paral·leles d’oci que han contribuït a oferir una imatge més dinàmica i festiva del comerç de proximitat.

La jornada serveix per a que el nostre petit comerç tregui els darrers estocs de la temporada, i significa una bona oportunitat per saber com ha anat la campanya d’estiu a les botigues. La Botiga al Carrer, en els seus inicis, va ser una iniciativa pionera a Catalunya. La imatge de veure els botiguers fent parada a l’exterior de les seves botigues per vendre els productes de temporada que els quedaven a l’interior no era gens habitual, i menys de manera organitzada. Poc a poc altres organitzacions comercials d’arreu del país van “copiar” la idea igualadina per a instaurar-la en les seves ciutats. Va tractar-se d’un model d’èxit que ha estat objecte de reconeixement per part del sector terciari català i també per les institucions, que ho consideraven ja llavors una eina perfecta per a visualitzar la potència del comerç de proximitat i una forma de reivindicar-se davant les grans superfícies, inicialment, i després amb l’allau de comerços low cost, dels que Igualada va camí de convertir-se en cap i casal.

La Botiga al Carrer ha estat sempre, tradicionalment, un model pràcticament només relacionat amb les botigues de peces de roba, amb molta història a la ciutat, però ara que tant es parla dels avantatges del comerç de proximitat en totes les seves vessants, és important que aquesta iniciativa captivi també altres sectors comercials. Hi guanyarem tots.

Per molts anys més!