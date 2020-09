La Calòrica porta “Els Ocells” al Teatre Municipal l’Ateneu

El proper diumenge dia 4 d’octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu, la companyia La Calòrica –Premi de la Crítica ‘Serra d’Or’ 2000 a l’aportació més interessant– presentarà el seu premiat espectacle Els Ocells, un espectacle de creació col·lectiva basat en Aristòfanes.

Els Ocells d’Aristòfanes va estrenar-se l’any 414 a.C. La comèdia explica la historia de dos atenencs adinerats que, farts de la ingerència pública en els seus assumptes particulars, abandonen el món dels humans i convencen els ocells de crear una nova civilització.

La democràcia atenenca no ha complert encara cinquanta anys i Aristòfanes ja denuncia aquells que instrumentalitzen els problemes del poble per perseguir els seus objectius individuals. 2500 anys després d’aquella estrena, La Calòrica revisita Els Ocells per estudiar els mecanismes emocionals que fan funcionar el populisme neoliberal i qüestionar-se els motius del seu auge a l’esfera internacional. Què hem fet nosaltres per aturar el populisme? Fins a quin punt som impermeables als seus eslògans contundents? Què queda de realment democràtic a les democràcies occidentals?

El jove empresari Pisteter i la seva companya Evèlpides no poden tornar a casa. Tampoc se’ls acudeix cap altre lloc on puguin anar a viure la vida còmoda, relaxada i lliure d’impostes que ells anhelen. La trobada accidental amb un innocent puput enmig del bosc els portarà a plantejar-se un canvi d’estratègia: i si renunciessin a la seva condició humana i es convertissin en ocells? O encara més: i si convencessin les aus del món per crear una nova societat basada en els principis fonamentals d’Individu, Propietat i Competència?

L’empresa no serà senzilla. Caldrà convèncer les masses amb un relat sòlid i apassionat, caldrà negociar amb vells poders que habiten el món des del principi dels temps – i que potser no estan disposats a que res canviï-, caldrà combatre amb mà de ferro la dissidència i, fins i tot, tenir una conversa cara a cara amb la Democràcia i el Capitalisme.

En aquest espectacle La Calòrica extreu el màxim potencial còmic dels seus components per crear una comèdia majúscula, excessiva, de vegades insuportable. Una comèdia que fa parlar els ocells i converteix els líders polítics en dj’s messiànics. Una comèdia on l’humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Una comèdia eclèctica que dinamita qualsevol eix de coordenades que pugui intentar fer servir l’espectador per classificar-la.

La companyia de teatre La Calòrica porta deu anys sobre els escenaris. Va néixer quan un grup d’amics acabats de graduar a l’Institut del Teatre decideixen que ni el panorama de crisi ni la manca de recursos els dissuadiran de fer el teatre que volen fer; un teatre ambiciós, compromès i en què tots els llenguatges que intervenen en el fet teatral treballin junts i estiguin tractats amb la mateixa profunditat. Més preocupada per arribar fins al fons en cadascun dels seus projectes que a trobar una fórmula i repetir-la, La Calòrica ha investigat territoris estètics i temàtics molt diferents. La reflexió política i l’ús de l’humor per abordar les problemàtiques més serioses, són el seu principal denominador.

Es poden comprar les entrades al web www.teatremunicipalateneu.cat. Aquest servei no aplica cap taxa. Cal recordar que per a tots els espectacles de la programació cal comprar les entrades a la pàgina web del teatre. Durant aquesta setmana, els menors de 25 anys poden comprar l’entrada a 5 euros.

