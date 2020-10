28 comerços vilanovins s’adhereixen a la campanya “No llencis el menjar”

L’àrea de Medi Ambient, el Centre Tecnològic Leitat i Vilanova Comerç van posar en marxa a primers d’octubre la campanya “No llencis el menjar” amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania, però també els establiments locals de la necessitat de reduir el malbaratament alimentari. Fins ara 28 establiments locals s’han adherit a la campanya.

Un terç dels aliments que es produeixen al món, es llencen. A Catalunya això es tradueix en 260.000 tones d’aliments anuals i a Vilanova del Camí, les xifres podrien arribar a les 400 tones anuals, uns 35 kg per persona.

Tots els aliments que llencem, explica Joan Espel, investigador júnior de Leitat, tenen importants conseqüències i un fort impacte sobre el medi ambient. Un 53% dels aliments que es llencen són domèstics i es podrien reduir sensiblement seguint unes pautes ben senzilles com planificar bé la compra, organitzar bé la nevera i el rebost, i consumir els aliments que estan a punt de caducar. Espel també aconsella ajustar les racions i quadrar els sobrants.

Després de 15 dies de campanya, Joan Espel ha visitat 39 establiments locals dels quals 38 s’han mostrat a favor de la iniciativa i 28 han signat oficialment l’adhesió al projecte. Com a investigador, Joan Espel, assegura que el comerç vilanoví també està molt conscienciat sobre l’impacte del malbaratament alimentari i molts dels establiments visitats ja adopten mesures i estratègies per reduir-lo tant com poden.

Espel ha fet una valoració molt positiva de com està funcionant la campanya “No llencis el menjar” tant per part de la ciutadania com del comerç local.

Donada la situació pandèmica i les noves mesures restrictives decretades pel govern, s’han hagut de suspendre temporalment les visites als comerços locals, però està previst reprendre-les quan la situació sanitària millori.