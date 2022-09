La 10a Mostra d’entitats enceta l’Octubre Solidari a Igualada

La programació de l’Octubre Solidari 2022 comprèn un recull d’activitats concentrades en un mes i mig i promogudes per les diferents entitats que integren la Comissió Igualada Solidària. Les activitats d’aquest any s’iniciaran amb la tradicional Mostra d’Entitats, a la plaça de Cal Font el dia 1 d’octubre a la tarda, on es podran conèixer les persones que hi ha darrere les entitats d’Igualada Solidària, els projectes que duen a terme i participar als tallers, jocs i tastos que oferiran.

Dins dels actes de l’Octubre Solidari s’han programat diverses exposicions, obres de teatre, cinema, presentacions de llibres, xerrades i un sopar de tapes solidari, que és una de les novetats de l’edició d’aquest any.

10a Mostra d’Entitats Solidàries

Aquest dissabte 1 d’octubre, de 18 h a 21 h a la Plaça de Cal Font (entre carrer de l’Aurora i carrer del Clos), compartint espai amb el Mercat de Lletres, es durà a terme la desena edició de la Mostra d’Entitats Solidàries.

15 de les 20 entitats actives a Igualada Solidària seran a la Mostra del proper dissabte. Cadascuna tindrà el seu espai des d’on donaran a conèixer les seves activitats i projectes.

Algunes d’elles també organitzen activitats paral·leles com ara: degustacions, tallers de llavors, tallers de tatuatges amb henna, tallers de pintura, i també diversos jocs del món amb què poder passar una divertida estona.

Altres activitats

La Mostra serà el punt de sortida de l’Octubre Solidari s’han programat disset activitats entre octubre i novembre.

Es podran veure tres exposicions als centres cívics d’Igualada. Una sobre dones que trenquen els rols tradicionals de gènere i lluiten contra les desigualtats en el mercat laboral i l’educació i que ocupen un espai públic dominat pels homes i, les altres dues, sobre els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), una promoguda per Creu Roja i l’altra per Sindicalistes Solidaris.

També hi haurà cinema, amb dues projeccions del Cine Club,una sobre Ucraïna i una altra sobre els camps de refugiats, i un documental sobre en Kalilu Jammeh i la tasca que es fa des de la seva fundació.

Es presentaran dos llibres. En Jordi Armadans presentarà “Pau. El valor de la vida als nostres dies”, una reflexió lúcida i urgent sobre les diferents formes de violència que sacsegen el nostre món i responsables de Sindicalistes Solidaris ens aproparan als ODS de manera pràctica a través del seu documenta “Implica’t amb els ODS”.

GoodBites i la Fundació Vicente Ferrer organitzaran un sopar solidari de tapes al claustre de l’Escola Pia, que compta amb la col·laboració de nombrosos establiments locals.

Acaps durà a terme la seva tradicional caminada, enguany organitzada conjuntament amb l’Agermanament Igualada Nueva Esperanza. Aquestes dues entitats també organitzen una xerrada sobre les possibilitats de fer “turisme solidari” als campaments de refugiats sahrauís o a El Salvador.

Hi ha una altra xerrada programada per Mans Unides sobre l’experiència d’una cooperant i advocada al camp de refugiats de Lesbos i un col•loqui organitzat per Igualad’Acull sobre com acollim als nouvinguts a casa nostra.

Fundase, com en altres ocasions, organitzarà una sessió de teatre a benefici de la fundació, representaran la divertida comèdia “Toc Toc“ al teatre de l’Ateneu.

L’entitat igualadina Atlas organitzarà per segona vegada el curs “Descobreix Israel i Palestina” i seguirà amb la seva programació de Tallers de cuina “Fogons del món”, que ens apropen a la cuina d’altres cultures.

Per acabar, Rotary Igualada i l’Associació UNESCO han organitzat un seminari al Campus Universitari sobre la pau, amb reconeguts experts en resolució de conflictes i en cultura de la pau.