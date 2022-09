L’aeròdrom acull demà dissabte una nova Jornada d’Aviació Adaptada

L’aeròdrom d’Igualada-Òdena es prepara per acollir demà dissabte 1 d’octubre a decenes de persones amb algun tipus de discapacitat, als seus acompanyants i al públic en general per a celebrar la cinquena Jornada d’Aviació Adaptada, un dia on les persones amb alguna discapacitat podran volar en avionetes, ultralleugers, trikes, autogirs i vols a vela. Concretament, seran 130 persones, les primeres que es van inscriure el passat mes de juliol. Cal destacar que en només dues setmanes ja s’havien esgotat les inscripcions.

La Jornada d’Aviació Adaptada té l’objectiu d’apropar el món de l’aviació al món de la discapacitat i aconseguir que les persones amb alguna discapacitat puguin gaudir del plaer de volar sense obstacles, barreres… i gaudir del paisatge a vista d’ocell.

Aquesta jornada no només serveix per volar sinó que és un dia per i per a les persones amb discapacitat, en un espai poc comú, adaptat per a aquest dia i amb activitats i menjar comunitari on unes 100 persones voluntàries vetllen perquè sigui tot el millor possible i gaudeixin d’un dia inoblidable amb els seus familiars i amistats.

La gran novetat d’aquest any és la pantalla gegant que s’instal·larà a l’aeròdrom, davant l’hangar 1080, des d’on tot el públic podrà seguir en directe què està passant als diferents punts neuràlgics de l’esdeveniment, també a dins les avionetes.

Els protagonistes del dia seran les persones amb discapacitat però la jornada està pensada per a tothom. Familiars, amistats i públic en general que podran gaudir de l’espectacle de veure aterrar i enlairar-se avionetes constantment, d’activitats per a nens i nenes relacionades amb el món de l’aviació i/o la discapacitat, de servei de bar durant tot el dia, de la música a càrrec del discjòquei Miquel Andreu amb una discapacitat física, un speaker que durant tota la jornada va amenitzant la trobada i d’una fideuà popular per a tothom.

La jornada començarà a les deu del matí i acabarà a les sis de la tarda. En total, participen 25 avionetes i es calcula que faran una suma de més de 200 maniobres, entre enlairaments i aterratges.

L’organització posa a disposició de tothom el servei gratuït d’autobusos adaptats que faran el trajecte des de Barcelona fins a l’aeròdrom. Aquest servei és gràcies a la gentilesa de Transports Masats.