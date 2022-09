Martí Gironell, Vicenç Villatoro, Carlota Gurt i Alba Dalmau, plats forts de l’11a edició Mercat de Lletres

La Biblioteca Central d’Igualada i el departament de Promoció Cultural ja ho tenen tot a punt per celebrar l’onzena edició del Mercat de Lletres d’Igualada, que es durà a terme demà dissabte 1 d’octubre, durant tot el dia als diversos espais de la Biblioteca, al Teatre de l’Aurora i a la plaça de Cal Font. Aquest mercat ja s’ha convertit en un punt de trobada per a tots els qui estimem la lectura, des de petits a grans, i per aquest motiu es combinen propostes amenes i originals adreçades a totes les edats. Després de les dues darreres edicions marcades per les limitacions de la covid la Biblioteca presenta un ampli programa d’activitats amb la presència d’un gran nombre d’autors i autores de renom, des de Vicenç Villatoro a Carlota Gurt. Tots ells representen diferents literatures, diverses maneres d’escriure i d’estimar els llibres que conviuen avui a casa nostra. També es tornarà a instal·lar l’espai de lectura a la plaça, al voltant del qual hi haurà les parades de les llibreries i d’entitats.

Una vintena de propostes donen forma al Mercat de Lletres, que comptarà per a la inauguració, a tres quarts de 12, amb la presència de Martí Gironell, per parlar del seu nou llibre El fabricant de records (Premi Prudenci Bertrana 2022). Les autores també tindran un protagonisme destacat enguany, amb el vermut literari a tres bandes amb Carlota Gurt (Sola), Núria Bendicho (Terres mortes) i Alba Dalmau (Amor i no). Un exemple del talent literari femení de les lletres catalanes contemporànies. Vicenç Villatoro (Tren a Maratea) i Ramon Solsona (Temps enrere) també compartiran les seves darreres històries amb el públic.

Tallers per a totes les edats i activitats per al públic jove i familiar

Pensar, crear, compartir… Els tallers suposen una de les activitats més interactives del Mercat de Lletres. Se’n faran quatre: “Literatura per salvar el planeta” per a famílies amb infants majors de 5 anys; “Il·lustració manga” amb Rosa Ayame per als joves de més de 12 anys; i “Enquadernació japonesa” amb Marta Soley, per a majors de 16 anys. Tots els tallers són gratuïts però cal inscriure’s prèviament. Per al públic familiar encara hi ha tres propostes més: una Storytime a 2/4 d’11 del matí; a 2/4 d’1 l’entrevista al llop ferotge amb La Companyia del príncep Totilau que presenta l’edició en paper del seu espectacle i una hora del conte amb Vivim del cuentu a ¼ de 6 de la tarda.

A les 6 de la tarda, Joan Valentí protagonitzarà l’espectacle La Maleta produït per Teatre Nu i basat en el llibre homònim, adreçat a infants i joves a partir de 9 anys.

Per al públic adult i com a colofó al Mercat de Lletres, Joan de Boer pujarà a l’escenari amb els seus Contus interruptus, històries impregnades d’erotisme, fantasia i bon humor, a les 8 de la tarda.

Aquest any destaca de manera especial la col·laboració amb els responsables de la revista literària local Narranación, que organitzen diverses propostes com el cafè debat de les 4 de la tarda sobre l’evolució del procés editorial, el Kahoot literari “La volta al món en 80 llibres”, que es farà a les 7 de la tarda al Teatre de l’Aurora, i una gala de cloenda al mateix teatre on es lliuraran els premis Narranación.

Totes les activitats seran gratuïtes però per als tallers i la gala de cloenda dels Premis Narranación al Teatre de l’Aurora caldrà inscripció prèvia a la Biblioteca (telf.: 938049077, correu-e: b.igualada.c@diba.cat) .

Aquest és el programa d’actes complet de la jornada.