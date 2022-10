Insomni i tardor, tenim la solució

Sabies que la tardor augmenta els casos d’insomni? A causa de la menor quantitat d’hores de sol i dels canvis en el ritme de vida es produeixen alteracions del son en una 1 de cada 3 persones.

Aquesta alteració del son sol prolongar-se durant un període de tres o quatre setmanes fins que la persona s’acostuma al seu nou ritme de vida després de les vacances. En els casos d’insomni crònic, aquest període sol durar mig any.

Alguns dels factors que porten a la dificultat de conciliar el son són: la tornada a la feina, les preocupacions econòmiques, sentimentals i el sentiment de tristesa provocat per l’arribada del fred.

Efectes secundaris provocats per l’insomni

La prolongada alteració del cicle del son pot portar la persona a patir malalties com hipertensió, diabetis o obesitat. Així mateix provoca malalties neurològiques i afecta directament la productivitat i l’estat d’ànim de l’individu.

Hi ha el risc que l’insomni tardorenc es converteixi en insomni crònic. Per evitar que sigui així es poden seguir els següents consells: evitar les substàncies estimulants com el cafè o l’alcohol, fer migdiades més curtes, fer esport i seguir una rutina

Com et podem ajudar des de la Farmàcia?

Les Farmàcies disposem d’una amplia gama de productes per combatre l’insomni. Des dels més tradicionals a base d’extractes de Valeriana i Melissa, fins a l’última tendència en remeis per combatre el son, com són els olis de CBD. Passant, evidentment, per la Melatonina, la qual es fonamental en el tractament del son de mala qualitat.

Sabies que ja existeixen diferents tipus de comprimits que contenen melatonina depenent del tipus d’insomni?

-Em costa conciliar el son (Comprimit normal)

-Em llevo a mitja nit (Comprimit d’alliberació perllongada)

-Em llevo a la matinada i ja no puc dormir mes (Comprimit d’alliberació diferida)

Sigui quin sigui el teu tipus d’insomni, et recomano passar per la farmàcia a fi de poder analitzar el teu cas i trobar-ne la millor solució.