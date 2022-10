L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va dur a terme un referèndum sobre la independència organitzat pel Govern de Catalunya, format després d’unes eleccions en les quals els partidaris del referèndum van obtenir la majoria en el Parlament de Catalunya.

L’acte es va realitzar amb l’oposició del Govern d’Espanya, d’acord amb les lleis i la Constitució en aquell moment, i la convocatòria va ser oficialment suspesa pel Tribunal Constitucional d’Espanya l’endemà de l’aprovació. Tanmateix, Catalunya va continuar amb l’organització del referèndum basant-se en la Llei del referèndum d’autodeterminació de Catalunya, aprovada el 6 de setembre de 2017.

Més de dos milions de persones van votar, malgrat les nombroses escenes de violència per part dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, que van provocar diversos ferits i centenars de contusionat, que fins al dia d’avui, porten cua.

Un Govern penjant d’un fil i l’independentisme dividit

L’independentisme encara el cinquè aniversari del referèndum de l’1-O amb el Govern en plena crisi després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, destituís el vicepresident de l’executiu, Jordi Puigneró, en haver-li perdut la confiança.

La possibilitat que Junts abandoni el Govern se suma a les divisions existents al si del moviment, que no té una estratègia conjunta i que veu com tots els seus actors estan desunits. Malgrat l’escenari de divisió, els partits i entitats coincidiran a l’acte unitari per celebrar l’efemèride impulsat per l’ANC, Òmnium, l’AMI, la Intersindical-CSC, el Consell de la República i la Cambra de Comerç de Barcelona.

Per commemorar aquest cinquè aniversari de l’1-O s’han convocat arreu de Catalunya diferents actes i manifestacions. Un dels esdeveniments més esperats és la concentració a l’Arc de Triomf de Barcelona a les 17 h.