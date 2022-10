300.000 euros per destrossar els Horts de l’Asil

Veiem amb tristesa com ha començat la destrossa dels Horts de l’Asil per fer-hi un gran pàrquing. El govern de Junts es gastarà 300.000 euros per destrossar aquest espai natural de la nostra ciutat, pavimentar-lo i omplir-lo de cotxes. Des d’Igualada Som-hi hem mostrat la nostra oposició a aquest projecte des de fa més d’un any i ho fem amb una proposta alternativa: convertir els Horts de l’Asil en un gran parc al servei de la ciutat i del barri i ubicar l’aparcament darrere l’Escorxador, on hi ha un solar disponible per aquest ús. Això és el que vam portar a votació del Ple al mes de juny. Una proposta que Junts, ERC i CUP van tombar.

Lamentem que el govern de Marc Castells hagi acabat tirant pel dret i converteixi en gris un espai que fins ara era verd. Igualada és, des d’aquesta setmana, una mica menys verda i això ens entristeix perquè veiem com la nostra ciutat va al revés del món. Quan totes les ciutats són conscients que en plena emergència climàtica el que cal fer és tenir més verd dins les ciutats, a Igualada el govern aposta pel gris. Us imagineu el Parc del Garcia Fossas, el de l’Estació o el de la Solidaritat convertits en un gran pàrquing a cel obert? Oi que no? Doncs amb el criteri del govern actual, això és el que hauria passat si Junts hagués governat aleshores la nostra ciutat.

El nostre és un model de ciutat que vol una ciutat agradable i per les persones, per això als Horts de l’Asil hi seguim proposant fer un parc amb diversos espais: un projecte d’horts socials al servei del barri o de les escoles de la ciutat, un jardí botànic amb plantació d’espècies autòctones que pogués servir per fer tallers escolars, una zona recreativa infantil i de gent gran i un espai per gossos. Són més de 4.000 metres quadrats molt valuosos on ens imaginem tot això. I sabem que al barri hi ha un problema d’aparcament, en som conscients, per això proposem fer-lo darrere l’Escorxador i no davant l’edifici històric de l’Asil i hipotecant un gran espai que fins aquesta setmana era verd.

He començat parlant dels 300.000 euros que costaran les obres i acabo parlant altre cop de diners: a aquest import cal afegir-hi els 14.000 euros de lloguer que cada any l’Ajuntament haurà de pagar a la comunitat de l’Asil durant els 10 anys que dura el contracte. Per tant el cost del projecte puja gairebé fins als 500.000 euros per una vigència de només 10 anys. És un absolut disbarat. Seguirem ferms en continuar defensant el nostre projecte per aquell espai: als Horts un gran parc i l’aparcament darrere l’Escorxador.