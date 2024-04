Jordi Palau Isanta guanya el IV Concurs de Narrativa de Vilanova del Camí

La regidoria de Cultura ha lliurat aquest dimarts, en el marc de la festivitat de Sant Jordi, els premis literaris que han tornat a animar la participació d’una vintena d’autors en aquesta edició. Jordi Palau Isanta ha estat el guanyador del primer premi del certamen amb el relat “Crits silenciats”. Una història d’amor amb un desenllaç inesperat. El segon premi ha estat per al relat “Levar ancla” de Mireia Rubio Molín. El Premi al millor autor local ha estat per a Laura Tapiolas Fàbregas amb “Una mosca a la paret” i el Premi Jove per a Laura García Iglesias amb “El drac invisible”.

Jordi Palau Isanta és un dels autors fidels al certamen vilanoví, tot i que és la primera vegada que guanya aquest premi. Afirma que s’ha presentat a totes les edicions i en aquesta ocasió ho ha fet amb un relat d’amor en què un dels protagonistes, tocat per l’art, veu amenaçat el seu do a causa d’una malaltia. Això el col·locarà en una delicada tessitura.

Segons explica Jordi Palau a Ràdio Nova, la lectura i l’escriptura són dues grans aficions. Li agrada, en especial, el gènere negre i policíac que és sobre el que escriu habitualment. En aquesta ocasió, però, ha provat amb un gènere nou i no es pot negar que ho ha fet, amb èxit.

“Levar ancla” de Mireia Rubio Molín ha estat el conte premiat amb el segon premi del certamen en categoria general. Un relat on l’autora anoienca aborda la demència senil amb tendresa i empatia.

Premis locals i joves

El Premi al millor autor local de categoria general ha estat per a Laura Tapiolas Fàbregas. Aquesta jove vilanovina, formada en Periodisme i Publicitat, treballa des de fa un any i mig a la revista El Temps, on a part d’escriure reportatges, cròniques i articles diversos, també ha presentat i dirigit un vídeo podcast d’actualitat del setmanari. Autora de la novel·la breu “Iris” que va escriure quan tenia 17 anys en el marc d’un treball de recerca de secundària, ha fet també documentals d’abast local, i col·labora amb revistes artístiques i projectes més creatius.

Amb el relat “Una mosca a la paret” explica que “volia parlar de l’anonimat a les grans ciutats”. I ho fa a través de la figura del porter, una ocupació que està desapareixent Tot i que no està basat en fets reals, sí que s’inspira en la història de molts porters de Barcelona, però en concret, la de l’edifici on treballa, un home que s’acaba de jubilar i l’ha ajudat a conèixer una mica més el dia a dia d’aquest ofici.

I per últim el premi a la millor obra jove per a escriptors entre 14 i 25 anys ha estat per a Laura García Iglesias. Estudiant del grau d’Estudis Literaris (3r curs) a la UB. El 2021 va quedar entre les tres premiades de Batxillerat als Premis Sambori amb el relat “El foc que cremà la llibertat”. Aquest 2024 ha autopublicat el primer poemari, “Por si tú también te quieres”, que parla del camí que va seguir per aconseguir una autoestima de qualitat.

El relat “El drac invisible” amb el qual ha estat premiada al IV Concurs de Narrativa Breu de Vilanova del Camí, “parla sobre veus fosques i pensaments intrusius, que sovint prenen forma de monstres que semblen reals”.

El Jurat estava format per Aida Rivero, Sílvia Canas i Sílvia Jiménez. I segons afirmen no ho va tenir fàcil per triar els guanyadors entre la vintena d’obres presentades.

Jordi Puiggròs Pola va presentar el lliurament de premis, llegint un fragment de cada relat i interpel·lant també als autors quan pujaven a l’escenari, amb preguntes que convidaven a descobrir alguns aspectes de cada conte. Un acte molt àgil en què també van estar convidats la resta d’autors participants en el certamen.

El lliurament de premis va anar a càrrec de la regidora de Cultura, Carlota Silva, i l’alcaldessa Noemí Trucharte, així com de la primera tinent d’alcalde, Eva Vadillo, i el segon tinent d’alcalde, Francisco José Saucedo.