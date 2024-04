Ja és aquí la Festa Major d’Òdena

Del 26 d’abril a l’1 de maig, Òdena celebra la seva Festa Major, en honor al co-patró, Sant Pere Màrtir. Un any més, el cartell s’ha escollit a través d’un concurs i d’entre els 6 participants, la creativitat guanyadora ha estat la de Thais Garcia Palomino. L’acte de lliurament del premi es farà en el marc de la inauguració de l’exposició “Galeria Odenenca”, que tindrà lloc el dimecres 26 d’abril, a les 18h, a la Biblioteca l’Atzavara.

El tret de sortida de la Festa Major d’Òdena el donarà el toc de campanes de divendres 26 a dos quarts de 6 de la tarda, a la plaça Major, i anirà a càrrec del partit polític de 6è UML (Units Millorem L’escola) guanyador de les eleccions de l’Institut-Escola Castell d’Òdena. Seguidament, a les 8 del vespre, se celebrarà el pregó de Festa Major al Teatre Unió Agrícola i, a continuació, Gerard Borrell oferirà el show còmic per a adults, de màgia i comèdia “Paraunmoment Magic Comedy”. Podeu recollir les entrades anticipades a l’Ajuntament d’Òdena o una hora abans de l’actuació al teatre Unió Agrícola. Espectacle gratuït.

Dissabte 27 hi haurà matinal infantil, amb l’espectacle “Dins el cau del Tabalet” de Farrés Brothers & CIA. Es tracta d’una activitat gratuïta, però amb entrades limitades que cal demanar a l’Ajuntament abans del 25 d’abril, o bé a taquilla 1 hora abans de l’actuació. L’espectacle tindrà lloc en tres sessions, a les 10, les 11 i les 12 del matí.

La tarda de dissabte serà dedicada al Pubillatge d’Òdena. A les 5 de la tarda hi haurà la convocatòria del Pubillatge i les inscripcions a la plaça Major. Seguidament, a dos quarts de 6 de la tarda, tindrà lloc la Cercavila del Pubillatge d’Òdena, que recorrerà els principals carrers del nucli d’Òdena, acompanyada del Grup de Grallers Els Pelforts. La cercavila, organitzada pel Pubillatge d’Òdena amb el suport de l’Ajuntament, s’iniciarà a la plaça Major i finalitzarà al Parc de la Font.

A dos quarts de 7 de la tarda tindrà lloc la Proclamació del Pubillatge, amb acompanyament musical de Claudia Cabero. La Pubilla Judit Carreras, l’Hereu Gal Martínez, l’Hereuet Aitor Martínez, la Pubilleta Mar Figuerola i la Dameta Valeria Gea, passaran el relleu a qui representarà Òdena arreu del territori català durant el proper any.

Seguidament, a dos quarts de 9 del vespre, amb la col·laboració de l’ADF d’Òdena, el Pavelló Mestre Vila Vell acollirà el sopar popular, amb un cost de 5 euros. Les entrades es poden comprar anticipadament a l’Ajuntament, abans del 25 d’abril, fins a exhaurir les existències.

A la nit arribarà la Nit Jove, que enguany agafa força. A les 11 de la nit, el Pavelló Mestre Vila Vell gaudirà de la festa més “cool” amb el grup de versions Band the Cool. Seguidament, hi haurà sessió musical amb DJ Javi Mancebo fins les 6h de la matinada. Hi haurà el servei de Punt Lila i de seguretat privada.

Al tercer dia de Festa Major arriba la cursa històrica que, des de l’any 1950, la Unió Ciclista Igualadina organitza al municipi: el 73è Gran Premi Ciclista d’Òdena, a tres quarts de 10 del matí, des de la Plaça Major. La cursa, està inclosa dins la categoria de Grans Clàssiques, i enguany també dins el calendari Nacional per a aquestes categories, per a participants Sub23, Èlit i Màster 30, prevista al calendari de la Federació Catalana.

Acte seguit, a les 11 del matí, la plaça Major acollirà la 2a Cursa Ciclista “Òdena Kids”, dedicada a nens i nenes fins a 16 anys, pertanyent a la Copa Catalunya dins la Modalitat de Promoció. A la mateixa hora, l’Església Parroquial de Sant Pere Màrtir oferirà l’ofici solemne, on el Pubillatge d’Òdena farà la tradicional ofrena. L’arribada del 73è Gran Premi Ciclista d’Òdena i de la cursa “Òdena Kids” serà a un quart de 2 del migdia, a la mateixa Plaça Major.

A les 5 de la tarda, tindrà lloc el partit de primera divisió femení C.E. Òdena contra el C.F. Verdu-Vall del Corb B, a l’estadi Municipal La Sort.

A la tarda de diumenge, també tindrà lloc la cercavila tradicional amb la imatgeria d’Òdena, a càrrec de l’Associació de Cultura Popular d’Òdena, que sortirà des de la Plaça Major. En acabar, hi haurà berenar popular.

Diumenge acabarà amb l’actuació del play back del grup “Il·lusió· de l’Associació Vella Amistat, al Teatre Unió Agrícola. Les entrades són gratuïtes i cal recollir-les a l’Ajuntament abans del 25 d’abril, o bé una hora abans de l’actuació.

Dilluns 29 d’abril, a les 5 de la tarda, tindrà lloc la gimcana infantil, de 5 a 12 anys, a càrrec del grup del curs de premonitors i l’Espai Jove, i que tindrà inici a la plaça Mestre Vila Vell. La Gimcana compta amb el suport de la Gargantua Odenenca. Les inscripcions es poden fer del 17 al 26 d’abril, a través d’aquest enllaç: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSd6lUlCVYVTbkTb0Cynm82L q4FV_ITaeZQIcBkN0TdR8wSoeg/ viewform

El pavelló Mestre Vila Vell s’omplirà de música de màxima tendència, dimarts 30 d’abril, amb el concert de “La Oreja de Tik-tok”; l’actuació és gratuïta.

Actuació castellera, sardanes, Ball de Crespelles i cercavila d’entitats dimecres 1 de maig

El dimecres 1 de maig torna a la festa major l’actuació castellera a les 11 del matí, a càrrec dels Moixiganguers d’Igualada i els Castellers de Mollet, a la plaça Major.

Acte seguit, a les 12 del matí, el Parc de la Font celebrarà el 51è Concurs de Colles Sardanistes d’Òdena, amb la Cobla Lluïsos de Taradell; el concurs està organitzat per l’Associació de Colles Sardanistes d’Òdena amb el suport de l’Ajuntament.

A dos quarts de 6 de la tarda hi haurà la baixada solemne i recollida de la Bandera del Ball de Crespelles d’Òdena, i seguidament la cercavila d’entitats d’Òdena, amb les seves banderes, els Confrares Majors, hereus i pubilles, dames i fadrins, acompanyats de tres mitges cobles i la cobla Lluïsos de Taradell, de la plaça Major fins el Parc de la Font.

Seguidament, a dos quarts de 7 de la tarda hi haurà el tradicional Ball de Crespelles d’Òdena.

Exposició de creacions odenenques “Galeria Odenenca”

Del 26 d’abril al 2 de maig, la Biblioteca L’Atzavara acollirà en exposició una mostra de les creacions d’artistes d’Òdena. També es farà un especial homenatge i mostra de les creacions de Joaquim Barrull Costa.

Del 10 al 12 de maig, Festes del Roser a l’Espelt

El cap de setmana del 10 al 12 de maig, la festa serà a l’Espelt amb les Festes del Roser organitzades per l’Associació Cultural Centre de l’Espelt i amb la col·laboració de l’Ajuntament.

La festa començarà a dos quarts de 10, amb la traca d’inici de festa i la sardinada popular, al Centre de l’Espelt. Seguidament, a les 11 de la nit, tindrà lloc el pregó de Festa Major, i a dos quarts de 12 de la nit, el concert amb Virginia & Gepe.

Dissabte 11 de maig, a les 11 del matí, se celebrarà la creació de ramets de flors per a l’ofici, recuperant l’antiga tradició. A migdia, a les 12 del matí, tindrà lloc l’exposició de restauració al Centre de l’Espelt.

El migdia de dissabte, a dos quarts de 3, se celebrarà l’assorrada popular a la plaça del Centre, i seguidament a dos quarts de 6 tindrà lloc el Torneig de Ping-pong. A dos quarts de 7 de la tarda hi haurà la xocolatada popular, a la plaça del Centre, i seguidament a dos quarts de 9 del vespre, la cercavila amb Mal Llamp.

A la nit, a dos quarts de 10 del vespre, se celebrarà els sopars amb entrepans al Cafè del Centre, i a les 11 del vespre, concert amb el grup “Entreamigos”.

Finalment diumenge 12 de maig, a dos quarts de 12, tindrà lloc l’ofici solemne. A dos quarts d’1 hi haurà actuació de ballets a càrrec de l’Agrupació Folklòrica d’Igualada, i al finalitzar, a dos quarts de 2 del migdia, vermut popular amenitzat per La Coral, al Centre de l’Espelt.

Les últimes activitats de les festes seran a les 5 de la tarda, amb activitats per la canalla a càrrec d’Anima’ns, amb jocs gegants, tallers i inflables al carrer Major i al camp de darrere el centre. A les 7 del vespre, hi haurà ball de vetlla amb Som-hi Band, i finalment a dos quarts de 10 del vespre, traca de final de festa.

Els tiquets per la sardinada popular i per l’arrossada caldrà adquirir-los presencialment el dia 5 de maig, de 19 a 21 h, al Centre de l’Espelt, i del 4 al 8 de maig, per correu electrònic centredelespelt@gmail.com.

El preu de la sardinada és de 12€ els socis i 14€ els no socis; i el preu de l’arrossada 14€ els socis i 16 € els no socis. Després d’aquesta data el preu serà de 2 € més.