La Biblioteca Central d’Igualada celebra 25 anys

Visites guiades, una exposició, teatre i vins, presentacions i una pedalada de contes, algunes de les activitats que es duran a terme durant aquest mes de maig

La Biblioteca Central d’Igualada es prepara per celebrar els 25 anys de vida a l’antiga fàbrica tèxtil de Cal Font. Aquest mes de maig, concretament el dia 14 es compleix ja un quart de segle des que la Biblioteca va començar a fer el primer carnet. Per celebrar amb la ciutat aquest aniversari s’ha organitzat un programa d’activitats per a tots els públics, que començaran a finals d’abril i s’allargaran durant el mes de maig.

Carme Riera, regidora de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, ha valorat molt positivament que aquesta efemèride arribi “en un moment en què la Biblioteca ha assolit xifres rècord de préstecs amb gran participació d’usuaris a les activitats i als clubs de lectura demostrant la salut de ferro i la funció transversal d’aquest equipament a la nostra ciutat”

Tal com recorda la directora, Montse Lobato, la de Cal Font “va ser una biblioteca molt esperada, hereva de la Biblioteca de La Caixa de Pensions i de la Biblioteca infantil i juvenil Sant Jordi. Després de 25 anys, seguim endavant, adaptant-nos als canvis tecnològics i socials però sempre amb el foment de la lectura i la cultura com a objectiu principal”.

Actes durant tot el mes de maig

Per recordar aquests 25 anys es farà una exposició fotogràfica retrospectiva que s’inaugurarà avui divendres 26 d’abril a 3/4 de 7 de la tarda i tot seguit es farà una taula rodona per debatre l’estat de la llengua i la cultura catalanes a Igualada, organitzada per l’APLEC, Òmnium Anoia, Plataforma per la Llengua i la Biblioteca.

Els plats forts tindran lloc al maig, primer amb la presentació del nou llibre de la cuinera Maria Nicolau, Cremo! a càrrec d’Oriol Càlichs el dimarts 14 a les 7 de la tarda. Aquella mateixa setmana, el divendres 17 a 2/4 de 8 del vespre, la sala d’actes de la Biblioteca acollirà l’espectacle de teatre i maridatge de vins La flor de l’autopista, a càrrec de la companyia La Swanson i la sommelier Anna Castillo. I l’endemà dissabte 18, es faran els actes centrals de la commemoració. D’una banda al matí s’han organitzat unes visites guiades a càrrec de l’arquitecte responsable de supervisar la restauració de la fàbrica de Cal Font, Carles Crespo i la directora de la biblioteca Montse Lobato. Seran a 2/4 d’11 del matí i a les 12 del migdia. Tant per a les visites guiades com per a l’espectacle del divendres 17, les places són limitades i caldrà adquirir les entrades gratuïtes a tiquetsigualada.cat.

Per a les famílies amb infants, a 2/4 de 12 es farà una Hora del conte per a nadons de 0 a 3 anys, a càrrec de Sara Genovart i la seva història de L’esquirol Pinyol i la celebració prosseguirà a la tarda amb una original Pedalada de contes amb en Jeep Gasulla. La sortida serà a les 6 a la plaça Castells i es farà un recorregut en bicicleta o patinet pel nou carril bici, amb parades per escoltar contes, fins acabar davant la Biblioteca amb una xocolatada.

Totes aquestes activitats i alguna més es poden consultar al programa de l’aniversari que es troba a la web de la Biblioteca (bibliotecaigualada.cat).