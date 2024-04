L’IHC Rigat té diumenge, a les Comes, un partit clau per al seu futur a l’OK Lliga, davant el Rivas de Madrid

Els de la capital de l’Anoia afronten ara dos partits clau per aconseguir diversos objectius a la Parlem OkLiga: la permanència (el primer d’ells) i intentar lluitar pel play-off per al títol

L’Igualada Rigat va aconseguir tornar a sumar tres punts a la 24a jornada de la Parlem OkLiga al Pavelló Joan Ortoll de Calafell amb un resultat de 2-4. El partit va ser una batalla molt tàctica entre els dos equips, però finalment l’efectivitat arlequinada va donar tres punts importantíssims al conjunt igualadí.

El Parlem Calafell va tenir un gran gest amb el vigent campió de la World Skate Europe Cup i els de Ferran López van fer-li el passadís als homes de l’Igualada Rigat quan van sortir a pista. El partit va tenir poques ocasions clares en el tram inicial de partit: molt bones defenses i atacs llargs van provocar que cap dels dos pogués obrir la llauna. No va ser fins al minut vint de la primera meitat, quan Marc Rouzé es va inventar una magnífica acció individual, passant la bola entre les cames i després d’un primer remat que va poder aturar Gerard Camps, va recollir el seu propi rebot i va superar al porter del Calafell.

La resposta del quadre local va ser immediata: només sacar de centre, Jan Escala va aprofitar un desajust a la defensa arlequinada per plantar-se dins l’àrea igualadina i empatar el partit. Alegria efímera per als de Marc Muntané, que van seguir remant i van aconseguir el premi de tornar a avançar-se al marcador pocs instants després: Tety Vives, amb un xut potentíssim des de la medul·lar de la pista, va colar la bola al fons de la porteria per establir l’1-2.

Quan semblava que l’Igualada Rigat podia marxar al descans amb avantatge, una jugada molt infantil va acabar amb un penal favorable al Calafell a 19 segons per la mitja part, el qual no va perdonar Jan Escala. La represa el conjunt de Marc Muntané la va començar amb un home menys, degut a una blava que va veure el tècnic igualadí per les protestes al túnel de vestidors.

L’Igualada va ser capaç de defensar el power-play en contra i el xoc es va tornar a convertir en una partida d’escacs. Les arribades del Parlem Calafell a la segona meitat les va poder aturar Guillem Torrents, que va tornar a fer un partit sensacional sota pals.

Al tram final del partit, Tety Vives va lluitar una bola dins l’àrea, controlant-la amb una mà i colpejant-la sense deixar-la caure, fent un dels gols de la temporada pel gegant catalanoholandès i tornant a donar avantatge a l’Igualada Rigat. Gerard Riba va poder sentenciar des del punt de la falta directa, però Gerard Camps li va tapar el forat amb les guardes i va evitar el quart gol igualadí.

La gran defensa del conjunt entrenat per Marc Muntané va desesperar al Calafell, que no trobava la porteria d’un immens Guillem Torrents i justament després d’una meritòria aturada del jove porter igualadí, Marc Rouzé va sortir a la contra amb una bonica maniobra, va generar un dos contra un i va entregar una passada de gol a Marc Carol que el “32” no va perdonar; la cirereta del pastís per un Carol que va jugar els cinquanta minuts de l’exigent partit davant el Parlem Calafell.

Premi majúscul per Marc Carol i per tot l’Igualada Rigat, que va confirmar el bon moment de forma després de proclamar-se campió feia menys d’una setmana de la WSE Cup.

Els de la capital de l’Anoia afronten ara dos partits clau per aconseguir diversos objectius a la Parlem OkLiga: la permanència (el primer d’ells) i intentar lluitar pel play-off per al títol. Tot això passa, però, per vèncer l’Adiss Hockey Rivas, que visitarà el Pavelló de Les Comes el proper diumenge a les 18:30h en horari unificat.

Rècord del Simar IHC a l’Ok lliga plata

El Simar Igualada va aconseguir una gran victòria al Pavelló de Les Comes a la vintena jornada de l’OkLiga Plata Sud davant el CH Lloret Vila Esportiva, segon classificat de la categoria.

Els de Gabri Ramírez van superar per 5-2 a l’equip gironí en un gran partit del conjunt arlequinat, que aconsegueix una fita històrica: el primer equip (des de la nova denominació i format d’OkLiga Plata) en arribar a 33 punts en la seva primera temporada a la segona màxima categoria de l’hoquei patins nacional.

Gran victòria, doncs, del filial de l’Igualada HC per mantenir-se a la tercera plaça de l’OkLiga Plata Sud, uns números estratosfèrics per aquest jove equip, novell a la categoria i que ha arribat als 33 punts amb una gran solvència a falta de dues jornades per acabar la lliga.

El proper compromís pels homes de Gabri Ramírez serà a la pista de l’Alcorcón el proper dissabte, rival madrileny que matemàticament ja ha perdut la categoria