Inaugurat el nou carril bici d’Igualada amb un matinal festiu i més de 400 participants

Aquest diumenge 10 de març, més de 400 persones han participat a la Festa del Nou Carril Bici que ha servit per inaugurar oficialment aquesta nova infraestructura que s’ha construït a la ciutat d’Igualada i que uneix el sud del municipi amb el nord; de la plaça Castells fins al complex esportiu de Les Comes.

La jornada ha tingut tres sortides des de tres punts diferents del nou carril bici, la primera a les 11h des de la plaça Castells, a les 11.15h s’han realitzat dues altres sortides una del parc del Garcia Fossas i una altra des de l’escola Maristes a la part més nord del circuit.

El punt final de l’activitat per a tots els participants que s’hi ha sumat amb bicicleta i patinet ha estat el Parc Central, on s’ha repartit coca i xocolata per als participants. Allà els Músics del Parc s’han encarregat d’amenitzar la festa. Tots els participants han rebut com a obsequi un braçalet reflectant.

L’activitat ha comptat compta amb el suport i col·laboració de les entitats Ciclistes Urbans d’Igualada, les associacions de veïns del Poble Sec i de Les Comes, 2 Rodes Escola de Ciclisme de UEC Anoia i el Club Atlètic Igualada

Un carril bici d’1’5 km que uneix 5 equipaments escolars dos zones comercials i un complex esportiu

El nou carril bici fa una mica més de 1,5 km, que amb uns trams de 200m connecta la resta de carrils ja existents a la ciutat creant un carril segregat de 2,5 km. Aquesta millora soluciona una demanda de les associacions ciclistes i una necessitat detectada amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, connectar la ciutat de Sud a Nord, dividia en tres terrasses, amb el pendent més lleuger possible.

El carril bici ha suposat una transformació urbanística per la ciutat amb una millora pels usuaris de bicicleta i patinet, però també pels vianants ja que en la seva construcció s’han fet accessibles tots els passos de vianants del recorregut i s’ha pacificat el trànsit a tota la zona del carril bici.

