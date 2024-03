Cinexic i el Cicle Gaudí arriben a Sant Martí de Tous

L’Ajuntament de Sant Martí de Tous vol potenciar el cinema i la cultura i porta Cinexic al Cinema de Tous. Cinexic és un programa d’impuls del cinema infantil en català i amb valors a través d’un circuit de sales arreu del territori, impulsat per Òmnium i amb la col·laboració de Pack Màgic i Rita & Luca films.

Després de tenir una gran acollida l’estrena de Ratolins i Guineus amb sala plena el passat 3 de febrer, el passat 9 de març va tenir una acollidora rebuda a la segona projecció del cicle, L’univers en miniatura de No-No, plena d’il·lusió, i plena de sorpreses que vam preparar amb molta dedicació i entusiasme que veureu tot seguit.

Aquest dissabte passat es va projectar al Cinema de Tous, dos curtmetratges recomanats per a famílies amb nens/es a partir de 3 anys: L’univers en miniatura de No-No i Les peripècies aquàtiques de No-No. Entre les dues projeccions es va fer un intermezzo musical amb la participació d’alumnes de l’Escola de Música de Tous @escolamusicatous i de l’Escola Cérvola Blanca. L’actuació va estar acompanyada per música en viu de la mà del guitarrista Jordi Garcia @langoixa_dels_inocents i l’actriu i cantant Anna Miranda @annamirandaaranda, i ara també, Tècnica de Cultura de Tous. És un regal que vam preparar i una manera d’incentivar la cultura, el cinema, la música i el cant entre els més petits.

A més, comptem amb descomptes familiars per apropar el cinema a totes les famílies, i entreguem un passaport on cada nen/a obté un gomet per pel·lícula i quan arribin a quatre, tindran una entrada lliure a la següent projecció i entraran en un sorteig d’un lot cultural del Cinexic. I les famílies que es vulguin quedar a sopar a Tous, tindran preus populars al Bar del Xiri (Bar Don Paco) i un descompte de 2€ a l’Ateneu @ateneudetous.

Per a més informació seguiu-nos a @stmartidetous i @cinemacasaldetous. Per la compra d’entrades i per saber els menús aneu a https://entradium.com/es/events/cinexic-de-tous-sant-marti-de-tous.

A més del CineXic, el pròxim dissabte 23 de març a les 19h portem el Cicle Gaudí a casa nostra amb El mestre que va prometre el mar. I qui es vulgui quedar a sopar a Tous també tindrà els mateixos preus i descomptes que en el Cinexic. I el pròxim dissabte 30 de març a les 19h portem novament Cinexic amb la pel·lícula Supercuc que ve acompanyat d’alguns curtmetratges.